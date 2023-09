Assassin's Creed Mirage : la supériorité de la version PC vantée par un trailer 4K, quelle configuration nécessaire pour la faire tourner ?

En terme de plateforme, vous aurez le choix pour jouer à Assassin's Creed Mirage. Du confort des PS5 et Xbox Series X|S à la version portable iOS en passant par l'édition hautement paramétrable sur PC, l'expérience pourra être vécue de manière différente selon votre appareil de prédilection.

C'est d'ailleurs cette dernière version qui est à l'honneur aujourd'hui, à l'occasion d'un trailer spécifique aux ordinateurs personnels. Assassin's Creed Mirage y sera ainsi jouable en 4K et à un framerate pouvant dépasser les 60 fps, sera compatible HDR, sera optimisé pour les cartes graphiques Intel Arc et Intel Core (13e génération), et pourra être amélioré grâce au Intel XeSS. Pour aller plus loin, il sera également compatible MSI Ambient Link et OWO Haptic, pour rendre votre expérience plus colorée ou plus immersive.



Les configurations recommandées pour jouer avec un affichage minimal ou ultra-poussé ont également été confirmées au passage. Tout le monde aura besoin d'au moins 40 Go de stockage pour installer l'application.

De quoi vous donner envie de vivre pleinement l'aventure sur PC ? La date de sortie du jeu a récemment été avancée au 5 octobre 2023, et vous pouvez précommander votre exemplaire de 49,99 € sur Amazon.fr.



