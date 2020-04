MAJ Assassin's Creed Valhalla : un roman pour le prochain jeu listé sur plusieurs boutiques en ligne, avec une date de sortie

Il semblerait qu'Ubisoft se prépare à dévoiler le prochain épisode de sa saga Assassin's Creed d'ici quelques heures, dont les rumeurs veulent jusqu'à présent qu'il prenne place à l'époque des Vikings. Vous n'êtes pas sans le savoir, la licence est cross-média et se décline sur bien des supports désormais, dont des livres et notamment des romans accompagnant la sortie de chaque jeu.

Amazon a listé un roman "Assassin's Creed" tiré du prochain jeu pour une sortie le 17/11 en Allemagne. Après quelques recherches, j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'un fake. Le livre est en effet listé sur plusieurs boutiques allemandes et...regardez les mots clés ???? pic.twitter.com/lxnDmtieNQ — j0nathan⚡ (@xj0nathan) April 28, 2020

Eh bien, figurez-vous que plusieurs boutiques en ligne listent depuis peu un nouveau roman Assassin's Creed de 352 pages, dont Amazon.fr ! De prime abord, nous pourrions penser à un fake suite aux faux listings survenus récemment, mais il n'en est à priori rien cette fois, comme l'a prouvé l'internaute @xj0nathan en recherchant sur plusieurs sites allemands la fiche produit liée au numéro ISBN-10 3833239522. À chaque fois, le terme « Roman zum Game » utilisé pour désigner certains des précédents romans est présent.

Pour un tarif d'une quinzaine d'euros, nous pourrions découvrir le tout à partir du 17 novembre prochain comme indiqué sur Amazon, Bücher ou Lehmanns, le tout distribué par Panini Books dans le pays. D'autres comme Buchhandlung Rupprecht et Buchhandlung Brunner se contentent de leur côté d'un simple décembre 2020, mais tous s'accordent pour une sortie en fin d'année. En général, tous les romans paraissent après le lancement du jeu associé, de quelques jours pour celui d'Odyssey paru le 10 octobre 2018 à près d'un mois pour Underworld, qui mettait en scène Henry Green. Le supposément nommé Assassin's Creed Valhalla verrait ainsi le jour avant cette date, ce qui n'étonnera pas grand monde au final.

Enfin, et cela reste à prendre avec des pincettes puisque nous ne savons pas si les différentes enseignes ont reçu plus de détails ou non sur ce livre, Lehmanns indique déjà en mots-clés les termes « Ragnarok », « Valhalla » et « viking », qui confirmeraient donc le thème du jeu. À priori, nous ne devrions plus tarder bien longtemps avant d'en savoir plus.

Mise à jour : un roman officiel a bel et bien été officialisé, écrit par Matthew J. Kirby, que les fans de la saga connaissent déjà pour Last Descendants. En revanche, l'ISBN-10 1405946806 est cette fois différent comme l'atteste Amazon.uk. Dans tous les cas, vous aurez de la lecture en fin d'année, reste à savoir à quelle date.