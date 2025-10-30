Actualité
Astérix & Obélix : Mission Babylone, les Gaulois de retour pour fracasser des Romains

Source: Microids

L'inséparable duo est de retour pour une aventure vidéoludique inédite prenant la forme d'un platformer tout ce qu'il y a de plus classique.

Astérix et Obélix part(h)ent à l'assaut de Babylone

Depuis son annonce cet été, Astérix & Obélix : Mission Babylone s'est très peu montré, mais c'est pourtant bien ce jeudi que Microids le sort sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Ce jeu développé par Balio Studio mettant l'accent sur la coopération transporte donc cette fois le duo à Babylone dans l'Empire parthe afin de sauver le roi Monipehni et se farcir au passage les légions romaines de Jules César.

Sa bande-annonce de lancement met donc l'accent sur les séquences de plateforme et du « baffage » en règle de Romains, en plus de caser des répliques usées jusqu'à la corde et que les fans connaissent bien.

