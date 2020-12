Astro's Playroom : Nicolas Doucet s'explique concernant une éventuelle suite ou un DLC

C'est vrai que ce jeu est vraiment formidable question exploitation de la DualSense et reste mon préféré question nouvelles sensations procurées par ma PS5 !



Si je fais le bilan aujourd'hui (+15 jours), oui Astro's Playroom est le jeu qui m'a procuré le plus de plaisir nextgen car c'est le plus innovant (ressenti), celui qui (me) montre la voie que pourraient suivre les développeurs s'ils voulaient bien s'en donner la peine ( d'exploiter les superbes fonctionnalités de cette DualSense ).



Mais je pense que c'est aussi parce que je peux jouer aux "autres" jeux sur PC (dans de meilleures conditions) que j'utilise donc très peu ma PS5 ou XSX depuis leur sortie...



Et oui, je souhaiterais bien sûr pouvoir utiliser ma DualSense correctement exploitée dans mes jeux sur PC...