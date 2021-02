Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : Atelier Firis, Sophie et Lydie & Suelle feront leur retour dans des versions DX

Koei Tecmo et Gust ne sont pas du genre à laisser se reposer la licence Atelier bien longtemps, avec chaque année au moins une sortie. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy vient tout juste d'être lancé en Occident, mais se fait déjà voler la vedette par l'annonce du jour. Après l'Atelier Arland Series Deluxe Pack (Atelier Rorona DX, Atelier Totori DX et Atelier Meruru DX) fin 2018 et l'Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (Atelier Ayesha DX, Atelier Escha & Logy DX et Atelier Shallie DX) début 2020, ce sont les trois jeux suivants dans l'ordre de parution qui vont faire leur retour.

L'éditeur a ainsi dévoilé l'Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, dont la date de sortie est d'ores et déjà fixée au 22 avril à l'international sur PS4, Switch et PC (Steam). Nous pourrons donc (re)découvrir dans les meilleures conditions Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book et Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings dans des versions DX. En plus d'inclure les nombreux DLC vendus à l'époque, Atelier Sophie DX aura droit à un épisode et un costume inédits ! Rien n'a été dit au sujet du format, espérons que des éditions physiques soient proposées sur au moins une des plateformes.

Atelier Ryza 2 est de son côté vendu 59,99 € sur Switch par Amazon.