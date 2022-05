Back Market : les consoles de jeu moins chères en reconditionné

Les consoles de jeu font partie des gadgets très demandés par petits et grands, mais ils représentent un certain budget, pour le matériel comme pour les jeux. Par ailleurs, les modes vont et viennent, et l'intérêt peut diminuer ou reprendre avec le temps.

Plutôt que de laisser dormir sa console dans un tiroir ou d'acheter un produit neuf au prix fort alors qu'il existe de nombreux matériels fonctionnels disponibles, pourquoi ne pas opter pour le reconditionné ?

À la différence du produit d'occasion fourni en l'état, le matériel reconditionné est testé avant d'être reproposé sur le marché à un tarif plus bas que le neuf et généralement avec une garantie.

Il est ainsi possible de s'offrir une console Nintendo Switch moins chère en reconditionné à des tarifs de l'ordre de 20 % de moins par rapport au neuf pour des produits en bon état, par exemple chez le leader français du reconditionné Back Market, tout en faisant un geste pour la planète.

En effet, cela permet de prolonger le cycle de commercialisation de la console de jeu sans devoir en fabriquer de nouvelles, ce qui demanderait beaucoup de ressources naturelles et cela fait travailler la filiale du reconditionnement avec notamment des emplois en réinsertion professionnelle, créant ainsi un cercle vertueux.

La Switch n'est pas la seule concernée. Nous pouvons aussi trouver des consoles PlayStation de Sony, des consoles Xbox de Microsoft ou des produits plus rares en fonction des arrivages.

Et rien n'empêchera de les remettre ensuite dans le circuit pour en faire profiter d'autres joueurs en quête de bonnes affaires !