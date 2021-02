Balan Wonderworld : échecs, cœur de glace et amour secret, les thématiques de 3 nouveaux mondes introduites en vidéos

Il reste un bon mois avant la sortie de Balan Wonderworld, qui a pu être essayé par de nombreux joueurs à travers une démo sur les boutiques en ligne. Force est de constater qu'il possède bien des défauts, mais il aura au moins pour lui son univers bon enfant plongeant les protagonistes Léo et Emma dans divers mondes colorés pour venir en aide à des personnages intérieurement en perdition. Déjà six des douze chapitres de l'aventure nous ont été présentés et Square Enix poursuit donc ce tour d'horizon.

Nous avons tout d'abord le Chapitre 7 « L'ancien champion fixé sur sa gloire passée » qui fera intervenir Cal Suresh, un ex-champion d'échecs qui a justement échoué à battre un jeune joueur et a depuis décidé sous la colère de ne plus toucher à ce jeu. Nous pouvons donc nous attendre à un univers inspiré d'un échiquier géant. Vient ensuite le Chapitre 8 « La dame qui avait peur d'aimer » où nous croiserons Iben Sia, une orpheline ayant brutalement perdu ses deux parents et dont le cœur de glace refuse désormais d'aimer à nouveau. Ce sera notre rôle de rallumer la flamme ! Enfin, renversement de vapeur avec le Chapitre 9 « L'homme qui est tombé amoureux d'une princesse », qui mettra en scène un parc d'attractions aux couleurs chatoyantes où un certain saltimbanque appelé Attilio Caccini va tomber éperdument amoureux de la princesse de la parade. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à lui avouer ses sentiments, un grand classique.

Si Balan Wonderworld vous fait de l'œil, sachez que sa sortie est fixée au 26 mars sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez le précommander au prix de 54,99 € sur Amazon pour la console de Nintendo.