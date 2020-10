Baldur's Gate 3 : les classes et races de personnages de l'Accès Anticipé imagées et détaillées

Après un nouveau report, la date de sortie de l'Accès Anticipé à Baldur's Gate 3 a été fixée au 6 octobre prochain et les configurations pour le faire tourner sont désormais connues. Pour autant, il restait encore quelques points à détailler du côté de Larian Studios, notamment au sujet de la création de notre personnage, point clé de tout bon départ dans un jeu de rôle à la D&D. C'est avec une Community Update #8 postée sur Steam que nous avons enfin eu nos réponses quant aux classes, races et sous-races qu'il sera possible de choisir d'ici quelques jours. Et autant dire qu'avec un tel système de personnalisation aussi poussé que réaliste en termes de rendu, vous allez passer du temps à bien peaufiner votre avatar.

En plus d'une origine, nous devrons donc choisir une race parmi les 8 disponibles dans l'Early Access, chacune disposant de sous-races pour un total de 16 possibilités. Les moins communes sur Côte des Épées feront que les interactions avec les PNJ seront plus limitées, alors il ne faudra pas effectuer ce choix à la légère. Le studio a donné un exemple tout simple avec un Tieffelin pour illustrer son propos. Ainsi, puisque la cité d'Elturel a été transportée au neuvième cercle de l'enfer avant le début du jeu, causant de nombreuses victimes, les plus de 600 PNJ de l'Acte 1 réagiront donc de manière suspicieuse avec un être provenant de ce plan. Des races exotiques qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, comme les Drows et Githyankis, donneront lieu à des interactions parfois uniques selon le même principe. Tout cela fera que chaque parcours ne se ressemblera pas, incitant à la rejouabilité. Et avec 25 heures de jeu promises pour l'Accès Anticipé, autant dire qu'il n'y aura pas de quoi s'ennuyer, surtout qu'il est possible d'y jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs.

Races Humain Race la plus commune de Faerûn, les Humains sont réputés pour leur ténacité, leur créativité, ainsi que leur capacité infinie à évoluer et se développer. Ils vivent pleinement le moment présent, ce qui les rend adaptés à la vie d'aventurier, mais planifient également l'avenir, s'efforçant de laisser un héritage durable. Githyanki Les Githyankis sont des combattants exceptionnels du plan Astral, réputés pour leurs légendaires lames d'argent et leurs dragons rouges. Ils cherchent à anéantir totalement les Flagelleurs mentaux, dont l'ancien empire les a réduit en esclavage pendant des millénaires. Elfe

Haut Elfe Héritiers de la légendaire Féérie sauvage (Feywild), les Hauts-Elfes accordent une grande valeur à la magie sous toutes ses formes, et même ceux qui n'étudient pas la sorcellerie peuvent manier la Trame (Toile). Elfe des bois Les Elfes des bois passent leur vie reclus dans les forêts de Faerûn. Forts de leur rigoureux entraînement au tir à l'arc, ces maîtres du camouflage bénéficient également d'une vivacité surnaturelle. Drow

Drow Seldarine Les Drows sont le fruit d'un ancien schisme entre les dieux elfiques Corellon Larethian et Lolth. La fourberie de cette dernière a relégué les Drows dans l'Outreterre, où ils se sont divisés en factions rivales. Les adeptes de la Seldarine noire écument Faerûn en quête d'alliés afin de régler par tous les moyens leurs comptes avec Lolth ainsi que leurs querelles intestines. Drow disciple de Lolth Élevés dans le culte de Lolth dans la ville de Menzoberranzan, ces Drows chantent les vertus de leur déesse cruelle et corrompue. Lolth marque ses disciples en leur donnant des yeux rouges vifs afin que leur seule apparence sème la terreur dans tout l'Outreterre. Demi-Elfe

Demi-Haut-Elfe Une touche de Féérie subsiste chez les Demi-Elfes de cette lignée, et même ceux qui ne sont pas entraînés à la magie possèdent un soupçon de magie sauvage. Demi-Elfe des bois Tout comme leur parent Elfe des bois, ces Demi-Elfes ont une foulée rapide et le sens de la furtivité. Pourtant, nombreux sont ceux qui sortent de leur isolement dans les forêts de Faerûn pour explorer le reste des Royaumes. Demi-Elfe Drow La plupart des Demi-Elfes Drows résulte de liaisons entre des Drows Seldarine et ceux vivant à la surface. Si les Demi-Elfes Drows héritent de quelques dons pour la magie, ils ne sont généralement pas élevés dans l'Outreterre. Nain

Nain d'or Les Nains d'or sont connus pour leur assurance et leur vive intuition. La culture de leur Royaume Profond valorise la famille, les rituels et l'artisanat de bonne facture. Nain d'écu Les Nains d'écu ont survécu à une longue déchéance, abandonnant plusieurs de leurs anciens royaumes pendant les guerres contre les Gobelins et les Orcs. Bien que ces pertes soient la cause de leur mentalité cynique, les Nains d'écu sont prêts à tout pour restaurer les terres de leurs ancêtres. Halfelin

Halfelin pied-léger Les Halfelins pied-légers sont discrets mais sociables, et parcourent Faerûn dans le but de se faire un nom. Halfelin cœur vaillant Selon la légende, c'est au sang nain qui coule dans leurs veines que les cœurs vaillants doivent leur robustesse. Résistants au poison et remarquablement endurants, ces Halfelins savent très bien se défendre. Tieffelin

Tieffelin de la lignée d'Asmodée Liés à Nessus, le Neuvième Enfer, ces Tieffelins héritent de la lignée infernale de l'archidiable Asmodée la capacité de manier les forces du feu et des ténèbres. Tieffelin de Méphistophélès Descendants de l'archidiable Méphistophélès, ces Tieffelins sont doués d'une affinité particulière pour la magie profane. Tieffelin de Zariel Les Tieffelins issus de la lignée de Zariel possèdent la force des vrais guerriers et peuvent canaliser des flammes afin de punir leurs ennemis.

Nous apprenons également que le système de création de personnages utilise des scans 3D de véritables personnes comme base pour un rendu photoréaliste vraiment bluffant, 150 têtes différentes étant disponibles. Et pour aller avec, des voix, coupes et coloration de cheveux, pilosité et autres altérations faciales (tatouages, maquillage) seront présentes. Les couleurs d'yeux et du cuir chevelu auront par ailleurs des options dites canon vis-à-vis du lore, qui pourront être ignorées. La Lead Character Artist Alena Dubrovina a ainsi expliqué ce choix de donner autant d'importance à l'apparence :

Lorsque les dialogues cinématiques ont été ajoutés dans Baldur's Gate 3, nous avons réalisé que nous devions franchir un cap qualitatif significatif au niveau de l'apparence des personnages. Nous avons placé la barre très haut afin que nos personnages soient les plus réussis possible. Nous devions être innovants afin de réaliser une large gamme de têtes de la qualité souhaitée. Nous avons décidé d'utiliser des visages scannés dans notre production afin de créer des personnages aussi réalistes que possible. Nous avons scanné 40 personnes d'âges et d'origines ethniques différentes. Tout en cherchant ces modèles, nous nous sommes concentrés sur des traits pouvant correspondre à nos races de fantasy, et avons donc cherché des visages qui avaient quelque chose d'unique ou qui étaient assez polyvalents pour s'adapter à plusieurs personnages. Finalement, nous avons transformé cela en environ 150 têtes uniques de différentes races que vous pouvez maintenant voir dans le jeu, et ce nombre va continuer d'augmenter. Certains des visages scannés ont conservé leurs caractéristiques, mais d'autres sont devenus un point de départ pour la création de nouveaux visages. Nous avons aussi utilisé des données scannées comme ressource, car personne ne crée de meilleur visage que la nature elle-même.

L'Accès Anticipé permettra aussi de choisir parmi 6 classes différentes que sont le Clerc, Guerrier, Rôdeur, Roublard, Démoniste et Magicien, ainsi qu'au moins deux sous-classes se débloquant plus ou moins tôt dans l'aventure. Elles aussi joueront un rôle auprès des PNJ, capables de les reconnaître, ouvrant la voie à de nouvelles options de dialogue de la même manière que la race et le background. Enfin, il faudra répartir des points dans les six aptitudes que sont la Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, le Savoir et Charisme. D'autres visuels sont disponibles en page suivante pour voir l'étendue des possibilités.

Et tout cela n'est que le début, le studio évoquant déjà l'ajout possible d'autres races. Au passage, sachez que la version Stadia aura droit à un support en bêta de la manette, qui arrivera également sur PC, l'utilisation d'un combo clavier + souris étant recommandée. Une forme limitée de crafting sera présente dans le jeu et l'équipement sera reflété sur notre personnage, apparaissant lors des dialogues par exemple, sauf pour les anneaux et amulettes. Enfin, il sera possible de « pet the dog » (caresser le chien) ! En revanche, il est vivement déconseillé d'en faire autant sur un owlbear.

L'accès anticipé de Baldur's Gate 3 sera disponible sur Stadia, Steam et GOG à compter du 6 octobre. Le livre Baldur's Gate: L'héritage du jeu de rôle est vendu 24,90 € sur Amazon.

Lire aussi : Baldur's Gate 3 : date de sortie et gros chiffres pour l'Accès Anticipé, cinématique CGI en version longue et lobotomie en vidéo