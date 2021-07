Bandai Namco dépose la marque One Piece Odyssey et deux acronymes potentiellement liés à My Hero Academia

Il n'est pas rare que les plans de certains éditeurs soient ébruités sur la Toile en amont des annonces officielles en raison de fuites plus ou moins sérieuses, voire directement à cause des organismes de classification. C'est ce dernier cas qui nous intéresse à présent et qui concerne Bandai Namco avec deux licences à succès, One Piece et My Hero Academia.

Visuels issus de One Piece: World Seeker et My Hero One's Justice 2

En effet, au Japon, l'éditeur et la Shūeisha ont déposé la marque « One Piece Odyssey » le 17 juin dernier, qui vient seulement d'être rendue publique. L'œuvre d'Eiichirō Oda étant plus populaire que jamais, il n'y a rien d'étonnant à cela, surtout que le dernier projet original sur consoles est One Piece: World Seeker, datant de 2019, sans oublier bien sûr One Piece: Pirate Warriors 4 qui a lui vu le jour l'an dernier et ne semble pas être parti pour avoir droit à davantage de contenus pour le moment. Avec un tel intitulé, nous imaginons déjà une belle aventure maritime, à voir si le choix d'un monde ouvert sera à nouveau de la partie.

D'un autre côté, en Europe cette fois, ce sont les acronymes « MHUI » et « MHUR » qui ont été déposés par Bandai Namco selon Gematsu (les liens ne fonctionnent plus). Oui, heureusement que nous connaissons l'éditeur, car la première chose venant à l'esprit serait plutôt Monster Hunter que My Hero Academia autrement. Le premier ne nous est d'ailleurs pas inconnu, puisqu'il s'agirait à priori du jeu mobile My Hero Academia Ultra Impact, annoncé en fin d'année dernière et qui devrait donc s'appeler My Hero Ultra Impact par chez nous. Quant au deuxième, peut-être avons-nous là un projet inédit qui fera suite à My Hero One's Justice 2, qui est loin d'avoir dit son dernier mot puisqu'un Season Pass 2 est en route.

Que vous aimiez l'une ou l'autre de ces deux licences, vous pouvez vous faire plaisir sur Amazon où One Piece: World Seeker est actuellement vendu 16,99 €, tandis que My Hero One's Justice 2 est lui proposé à 29,99 €.