Bandai Namco : One Piece, Naruto, Nintendo, des jeux annulés et des licenciements indirects

Source: Bloomberg via PC Gamer

Comme la plupart des studios d'édition et de développement de jeux vidéo, Bandai Namco est touché par la crise actuelle. Le studio japonais a annulé cet été Blue Protocol, un MMORPG déjà disponible sur l'archipel, mais qui devait être édité par Amazon Games en Occident. Les serveurs vont fermer en début d'année prochaine, mais le studio accuserait désormais un nouveau coup dur.

D'après une enquête de Bloomberg (via PC Gamer), Bandai Namco aurait indirectement licencié 200 de ses 1 300 employés. Comme la loi japonaise est particulièrement stricte sur les licenciements dans les entreprises, Bandai Namco n'aurait pas renvoyé ces employés, mais il les aurait placés dans une oidashibeya, un bureau austère, sans activités ni projets stimulants, afin de les inciter à partir d'eux-mêmes. D'après Bloomberg, une centaine d'employés aurait déjà donné sa démission, d'autres devraient suivre le mouvement dans les semaines à venir.

Comme si l'annulation de Blue Protocol ne suffisait pas, Bloomberg affirme que Bandai Namco aurait également annulé des jeux avec des personnages de One Piece et Naruto, ainsi qu'un projet commandé par Nintendo. Pour rappel, les deux studios ont déjà travaillé ensembles sur de gros jeux comme Super Smash Bros. Ultimate, Mario Sports Superstars, New Pokémon Snap ou encore Pokkén Tournament.

De son côté, Bandai Namco a publié un communiqué à Bloomberg pour se défendre, le studio japonais déclare :

Certains employés peuvent avoir besoin d'attendre un certain temps avant de se voir attribuer leur prochain projet, mais nous avançons dans les missions au fur et à mesure que de nouveaux projets émergent… Il n'y a pas d'organisation comme une « oidashi beya » chez Bandai Namco Studios conçue pour faire pression sur les gens pour qu'ils partent volontairement.

Bandai Namco vient pour rappel de lancer DRAGON BALL: Sparking! ZERO, disponible à 62,99 € sur Amazon et qui s'est très, très bien vendu dès sa sortie. Un mystérieux Death Note: Killer Within fait également parler de lui depuis quelques jours.

