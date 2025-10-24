Battlefield 6 : une grosse surprise imminente pour les joueurs ?

La semaine prochaine, Electronic Arts et les Battlefield Studios lanceront la Saison 1 de Battlefield 6, leur jeu de tir à la première personne sorti au début du mois. Les développeurs vont rajouter pas mal de contenu, à savoir des modes de jeu, des cartes ou encore des armes, mais une grosse surprise se profile à l'horizon.

Le mode Battle Royale se fait désirer





Les studios ont déjà officialisé un mode Battle Royale pour Battlefield 6, qui n'a pas encore de date de sortie. Ce nouveau mode de jeu pourrait être free-to-play, selon certaines rumeurs, bien qu'EA Games n'ait pas encore détaillé le modèle économique de ce Battle Royale. Nous pourrions cependant avoir des informations concrètes très prochainement.

Un lancement surprise la semaine prochaine ?





Selon des dataminers, qui ont analysé les fichiers du jeu, un contenu répondant au nom de code Granite devrait être lancé le 28 octobre prochain, en parallèle de la Saison 1. Les développeurs n'ont rien annoncé, mais les fans imaginent déjà un lancement surprise du mode Battle Royale de Battlefield 6 dès la semaine prochaine.

Battlefield 6 est déjà un succès





Il faudra sans doute attendre quelques jours avant de découvrir tout cela de manière officielle. Pour rappel, Battlefield 6 s'est vendu à plus de sept millions d'exemplaires à sa sortie. Vous pouvez acheter le FPS à 60,36 € chez Leclerc.

