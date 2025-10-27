Battlefield REDSEC : le battle royale gratuit confirmé par EA Games !

Oui, Electronic Arts et ses Battlefield Studios ont encore une grosse surprise en réserve pour les joueurs. Les studios ont lancé au début du mois Battlefield 6, qui propose une campagne solo et des modes multijoueurs. EA Games avait officialisé l'arrivée d'un mode battle royale, sans en dévoiler davantage.

Un secret pas très bien gardé





Depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bon train. Selon certaines fuites, EA Games lancerait un mode battle royale en même temps que la Saison 1 de Battlefield 6. Un mode qui pourrait être free-to-play, permettant d'attirer de nombreux curieux et ainsi aider les studios à atteindre les 100 millions de joueurs. Finalement, l'officialisation est arrivée avec un peu d'avance.

Battlefield REDSEC déjà confirmé





EA Games vient de partager un lien pour découvrir la première bande-annonce de Battlefield REDSEC, un battle royale qui sera bien free-to-play. Nous avons rendez-vous demain, le 28 octobre, à 16h00, pour la première vidéo de gameplay de Battlefield REDSEC. Une bande-annonce de lancement qui laisse entendre que le jeu sera lancé dans la foulée, gratuitement.

Battlefield Secteur expurgé





Pour l'instant, il faut se contenter du visuel utilisé pour la miniature YouTube. REDSEC est ainsi la contraction de Redacted sector, soit « Secteur expurgé » en bon français. Derrière les quatre personnages, bien armés et équipés, nous pouvons voir une rue d'un quartier urbain américain, qui sera sans doute l'une des zones de la carte de ce battle royale. Nous devrions découvrir les autres régions de la carte dans la bande-annonce.

En attendant la sortie de Battlefield REDSEC, vous pouvez retrouver Battlefield 6 à 60,36 € chez Leclerc.

