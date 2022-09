Bayonetta 3 : près de 8 minutes de gameplay démoniaques avec Bayonetta et Viola, et un point sur la difficulté ajustable

Annoncé en fin d'année 2017, ce n'est qu'il y a à peine un an que Bayonetta 3 s'est enfin réellement montré pour la toute première fois avec un avant-goût très prometteur. Il aura ensuite fallu patienter jusqu'à la mi-juillet de cette année pour en découvrir la date de sortie fixée au 28 octobre et la seconde héroïne jouable du jeu, Viola, avec l'assurance de croiser de multiples versions de la sorcière de l'Umbra nous servant de protagoniste. Forcément, avec un lancement si proche, Nintendo et PlatinumGames n'allaient pas passer à côté du Direct de ce mardi et nous en ont montré un nouvel aperçu.

Bon, techniquement, c'est après la présentation que nous avons eu droit à cette longue vidéo de près de 8 minutes de gameplay, logique pour ne pas casser le rythme, le Direct ayant juste redonné les grandes lignes du jeu. Nous retrouvons donc la sorcière dans le monde moderne en train d'éliminer des Homonculus dans un centre commercial, l'occasion d'admirer ses combos et esquives. La vidéo nous montre ensuite l'invocation de démons dans un environnement plus ouvert, et il faudra gérer notre timing pour passer des contrôles de Bayonetta à ceux de la créature. L'héroïne pourra aussi effectuer des Attaques sadiques redoutables et dénudées, voire achever un combo à l'aide d'un Final de soumission. Vous en voulez encore plus ? La Mascarade démoniaque nous fera fusionner avec l'une des entités.

Le gameplay de Viola vient ensuite conclure cet aperçu, elle qui est armée d'une épée et de fléchettes magiques. Elle est également capable de bloquer les offensives ennemies en bloquant au bon moment, ralentissant le temps autour d'elle pour riposter. Elle pourra aussi compter sur Chouchou, un démon bien mignon. Viola combattra alors à mains nues et en donnant de grands coups de pied pendant que son allié massacre l'ennemi.

La vidéo précise à toutes fins utiles que la difficulté est ajustable, il ne faudrait pas faire fuir les nouveaux joueurs après tout. En plus de ça, une Marionnette immortelle nous aidera en ne nous laissant qu'une touche à marteler pour venir à bout des ennemis... Au moins, tout le monde pourra découvrir le scénario.

