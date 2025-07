Switch 2 : « tout jeu tournant à 60 fps sur la Series S devrait facilement être porté »

La Switch 2 est-elle si puissante ?





Même si la console est maintenant sur le marché depuis plus d'un mois, la puissance de la Nintendo Switch 2 fait encore parler d'elle. Il faut dire que la Switch 1 était réputée pour ses faibles performances, chose qu'a corrigée le constructeur japonais avec cette nouvelle console. Mais contrairement aux PlayStation et Xbox, des consoles de salon, la Switch 2 est hybride et peut être utilisée en mode Portable ou en mode TV avec son dock pour davantage de puissance. Dans la console, nous retrouvons une puce NVIDIA unique, rendant compliquées les comparaisons avec les machines de Sony et Microsoft.

La Switch 2 encore comparée à la Xbox Series S





Pourtant, selon Takuto Edagawa, producteur de Wild Hearts S chez Koei Tecmo, la Nintendo Switch 2 serait comparable à la Xbox Series S, la console 100 % numérique de Microsoft. Une analyse partagée tout récemment par Eoin O'Grady, directeur technique chez Black Shamrock, un studio de Virtuos qui a participé au développement de titres comme Back 4 Blood, Starlink: Battle for Atlas, Grounded, Destroy All Humans!, Kerbal Space Program 2, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition et Marvel's Midnight Suns. Virtuos est quant à lui réputé pour son aide au développement, pour les portages et pour les remasters/remakes, il a récemment accouché de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et se prépare à lancer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Un bon GPU, mais un CPU à la traîne





Interrogé par WCCFTech, Eoin O'Grady compare lui aussi la Switch 2 à la Xbox Series S, mais aussi à la PS4, une console d'ancienne génération. Le directeur technique s'attarde sur les puissances du processeur (CPU) et de la puce graphique (GPU) :

Côté GPU, la Switch 2 est légèrement moins performante que la Series S ; cette différence est plus marquée en mode portable. Cependant, la Series S ne prend pas en charge des technologies comme le DLSS, contrairement à la Switch 2. Cela rend les capacités GPU des deux consoles globalement comparables. Côté processeur, la distinction est plus nette entre les deux consoles. La Switch 2 est plus proche de la PlayStation 4 à cet égard, avec un processeur légèrement plus puissant que celui de la PS4. La plupart des jeux étant plus gourmands en ressources GPU que CPU lorsqu'ils sont bien optimisés, l'impact de cette différence dépend largement du jeu et de sa fréquence d'images cible. Tout jeu tournant à 60 fps sur la Series S devrait facilement être porté sur la Switch 2. De même, un jeu Series S à 30 fps gourmand en ressources GPU devrait également être porté correctement. Les jeux avec une physique complexe, des animations ou d'autres éléments gourmands en ressources CPU pourraient rencontrer des difficultés supplémentaires pour atteindre 30 ou 60 fps ou nécessiter une optimisation supplémentaire lors du portage.

Des portages faciles à réaliser sur Switch 2 ?





Selon Eoin O'Grady, la Switch 2 aurait donc une puissance graphique comparable à la Xbox Series S, grâce à la technologie NVIDIA DLSS, mais la puissance du processeur serait un peu en retrait. Quoi qu'il en soit, le directeur technique de Black Shamrock lance une phrase intéressante : si un jeu tourne à 60 fps sur Xbox Series S, il devrait être facilement porté sur Nintendo Switch 2. En théorie, cela permettrait d'avoir un tas de portage sur la console hybride japonais, mais dans les faits, les versions Xbox Series S sont parfois bridées à 30 fps. Mais, s'il dépend essentiellement du GPU, le portage devrait être aisé.

Les éditeurs tiers aiment la Switch 2... pour le moment





Pour l'instant, la Switch 2 est bien soutenue par les éditeurs tiers, de nombreux portages sont sortis sur la console dès son lancement, d'autres sont en chemin, mais les premières ventes sont assez moyennes. La faute à des prix prohibitifs de jeux déjà disponibles ailleurs, il faudra attendre des lancements en simultané sur toutes les plateformes pour juger de la popularité de la console.

Vous pouvez retrouver la Nintendo Switch 2 en bundle avec Mario Kart World à partir de 499 € sur Cdiscount, Fnac et Leclerc.