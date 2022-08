Besoin d’aide pour avancer dans le jeu Elden Ring ?

En effet, sur les réseaux sociaux et les différents sites de discussions de jeux vidéo, de nombreux joueurs avouent ne pas trouver de solutions à plusieurs parties du jeu. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous permettront d’être plus efficaces, et de poursuivre votre avancée dans ce monde unique.

Information générale importante

Lorsque vous déciderez d’initier votre combat dans le monde d’Elden Ring, la première chose à faire sera de bien étudier la carte géographique de l’endroit, qui vous est offerte dès le départ. Ce n’est pas sans raison qu’elle a été positionnée en début de jeu ; alors, prenez le temps de l’étudier. Notez, entre autres, le positionnement des églises de Marika et recherchez les fermes où vous pourrez trouver des graines, qui vous serviront à compléter le parcours. Surtout, n’allez pas affronter les petits et grands chefs du monde d’Elden Ring sans avoir acquis un peu d’expérience. Cela se terminera mal à tous les coups. Et si l’aide précieuse de cet article ne vous suffit pas, vous pourrez trouver ici des codes de triche PC et trainer Elden Ring.

Comment rester en vie et se doter d’un maximum de pouvoirs ?



LES LARMES DE VIE

Pour prolonger son temps de jeu, il faut s’assurer de conserver ses fioles bien remplies, lorsque l’on joue à Elden Ring. Ce sont elles qui vont permettre d’augmenter les PV, et qui conserveront vos différents sorts et invocations. Cependant, il existe une manière d’améliorer le rendement de vos fioles. Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans les différentes églises de Marika afin d’y récolter des larmes de vie. Il est possible d’en récupérer dès le départ en se rendant à l’église des Pèlerins. Elle se situe au nord du symbole de l’arbre du monde, sur la carte, dans la région de Nécrolimbe. Au cours du jeu, d’autres emplacements que des églises vous offriront eux aussi des larmes de vie (généralement aux alentours de ces églises). Or, restez attentifs, car il vous faut à tout prix en accumuler un maximum si vous désirez sortir vainqueur.

LES GRAINES DORÉES

Conservez sa fiole pleine, c’est bien, mais c’est encore mieux d’ajouter d’autres fioles avant que la première ne puisse plus contenir de nouvelles larmes de vie et pouvoirs diverses. Pour y arriver, vous devrez rechercher les graines dorées. Ce sont elles qui vous permettent d’ajouter des fioles à votre attirail. Au début, une graine dorée suffira pour obtenir une fiole, mais au fur et à mesure du jeu ce nombre augmentera. Au maximum, vous ne pourrez posséder que 14 fioles. Voici où trouver les premières graines lors de votre épopée.

Tout d’abord, rendez-vous à Portorage et montez une colline qui se trouve sur votre chemin. Vous y trouverez une clairière à votre droite. Impossible de la manquer, car elle abrite un arbre brillant de couleur jaune. La graine se trouve sous celui-ci. Ensuite, vous pourrez récupérer la seconde graine aux remparts du château de Mourne. Lorsque vous ferez face à un ennemi qui vous tire des flèches, vous devrez grimper sur la plateforme devant vous où se trouvera la graine dorée recherchée.

Comment accumuler des runes



LES GÉANTS DE LA COLLINE DE VALORAGE

Comme dans la plupart de ces jeux vidéo, vous aurez besoin d’argent pour acheter ce dont vous avez besoin pour vous nourrir, vous protéger, etc. Dans le cas d’Elden Ring, cette monnaie se nomme les runes. Il existe une façon plus facile que les autres de les récupérer. Pour ce faire, vous devrez tout d’abord vous rendre à la colline de Valorage. Dans le champ qui s’y trouve, cinq géants vous y attendent. Vous devrez les combattre afin d’obtenir ces runes. Si vous en sortez vainqueur, ce sont 1 000 runes que vous aurez accumulées.

Ce champ est considéré comme un site de grâce. Cela ne vous rendra pas la bataille plus facile pour autant, mais les géants peuvent être défaits si vous parvenez à les combattre un à un. Si vous vous retrouvez pris au milieu de plusieurs d’entre eux, vous êtes probablement déjà mort. Assurez-vous donc de rester à l’écart afin de participer à des duels. Une fois les runes dans votre sac, il ne vous reste plus qu’à vous téléporter vers le site de grâce de la cabane, pour les dépenser. Comme vous aurez acquis de l’expérience dans cette bataille, retournez les combattre autant de fois que vous en aurez besoin pour acheter tout ce que vous désirez.

LE DRAGON ENDORMI DE FORT FAROTH

Il existe dans le jeu Elden Ring une offre exceptionnelle qu’il ne faut surtout pas manquer. Elle consiste à accumuler 75 000 runes, sans danger. Oui, vous avez bien lu : sans danger. En réalité, les joueurs qui ne le savent pas se tiennent loin du dragon de Fort Faroth, même s’il le trouve endormi lorsqu’ils arrivent sur place. Mais ce dragon dort si profondément qu’il ne se réveille jamais. Il ne vous reste donc qu’à l’abattre pour obtenir les 75 000 runes. Le Fort Faroth se situe au nord-est de la carte, dans la région de Caelid. Lorsque vous y parviendrez, il vous faudra activer le site de grâce du fort. Pour augmenter le nombre de runes, lors de cette victoire, vous pouvez utiliser des pattes de volaille en saumure dorée ou encore un talisman. Les gains seront augmentés immédiatement, jusqu’à un maximum de 115 000 runes (si vous utilisez les pattes et le talisman en même temps).

Conclusion

Nous vous avons donné toutes les clés qui vous permettront de rester en vie et de croître, afin d’aller le plus loin possible dans le jeu Elden Ring. Il vous faudra donc accumuler le plus de fioles possible, grâce aux graines dorées, et les remplir de larmes de vie, de sortilèges et d’autres pouvoirs, afin de combattre les chefs du monde d’Elden Ring. Il ne vous reste plus qu’à pratiquer, encore et encore, afin de ne pas vous retrouver dans le cimetière du jeu à chaque nouvelle partie.