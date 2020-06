Beyond a Steel Sky : une bande-annonce et des images pour le lancement sur Apple Arcade

Surprise, Beyond a Steel Sky est disponible depuis aujourd'hui sur Apple Arcade. Alors que la suite de Beneath a Steel Sky n'avait pas encore de date de sortie précise il y a quelques jours à peine, le titre débarque dès maintenant sur la plateforme d'Apple. Place donc à une bande-annonce de lancement :

Beyond a Steel Sky est pour rappel développé par Revolution Software et reprend les œuvres de Dave Gibbons (Watchmen) pour nous plonger à Union City, une ville à première vue utopique, mais contrôlée par une intelligence artificielle omniprésente. Charles Cecil, fondateur et PDG de Revolution Software, déclare :

Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de faire à nouveau équipe avec Dave Gibbons et de retrouver Robert Foster à Union City après toutes ces années. C'est un jeu d'aventure qui devrait s'avérer tout aussi accueillant pour les nouveaux venus que pour les joueurs fidèles qui ont adopté le jeu original il y a 26 ans. Nous sommes particulièrement ravis d'être en tête sur Apple Arcade - la version PC sera bientôt disponible sur Steam.

Dave Gibbons rajoute :

Revolution s'est forgé une excellente réputation en écrivant des jeux d'aventure intelligents qui combinent le drame et l'humour, laissant les joueurs dans l'incertitude quant à savoir s'ils doivent rire, pleurer ou les deux. Je suis ravi de la tournure que prend Beyond a Steel Sky, qui dépasse en tout point mes attentes.

Pour rappel, Beyond a Steel Sky est également attendu sur PC, dans le courant du mois de juillet, et des versions consoles verront le jour après. Le titre est pour l'instant uniquement disponible sur Apple Arcade, vous pouvez acheter un MacBook Air contre 1 198,95 € sur Amazon.fr.

