Beyond a Steel Sky : place à la bande-annonce de lancement sur consoles

Sorti d'abord uniquement sur Apple Arcade puis sur ordinateurs Beyond a Steel Sky arrive dès maintenant sur consoles. Le jeu d'aventure de Revolution Software est pour rappel la suite de Beneath a Steel Sky, et l'éditeur Microids partage la bande-annonce de lancement, à admirer juste ici :

Beyond a Steel Sky est réalisé par Charles Cecil (Les Chevaliers de Baphomet) avec Dave Gibbons (Watchmen) la direction artistique, et nous suivons Robert Foster enquêter au cœur d'une ville futuriste et dystopique contrôlée par une intelligence artificielle. Charles Cecil rajoute :

Je suis enchanté que Beyond a Steel Sky soit désormais disponible sur consoles, grâce à Microids. Cela nous a permis d'apporter des améliorations majeures au jeu et je suis ravi du résultat. Après le succès du jeu sur d'autres supports, j'ai particulièrement hâte de connaître l'avis des joueurs consoles, qu'ils découvrent tout juste la série ou qu'ils soient des fans de la première heure.

Beyond a Steel Sky est disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, il est vendu 49,99 € à la Fnac avec un steelbook.

