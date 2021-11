Beyond a Steel Sky : nouvelle vidéo sur le lore du jeu avant sa sortie sur consoles

Brièvement exclusif à Apple Arcade, Beyond a Steel Sky a rapidement fait le chemin jusqu'aux PC, et il arrivera désormais très prochainement sur les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo. Pour faire patienter les futurs joueurs, Revolution Software partage une nouvelle vidéo de son jeu d'aventure :

Charles Cecil, PDG du studio et directeur du jeu (et créateur des Chevaliers de Baphomet) prend la parole pour nous présenter l'univers de Beyond a Steel Sky, s'inscrivant dans la lignée de Beneath a Steel Sky avec de gros efforts apportés à la cohérence. Il déclare :

Pour cela, nous avons pris soin d'intégrer au jeu tous les composants essentiels et tous les éléments de contexte afin que les joueurs puissent les découvrir en résolvant des énigmes et en faisant progresser la narration.

Par ailleurs, les joueurs pourront se plonger pleinement dans cet univers futuriste grâce à deux musées qui seront à découvrir dans le jeu, le Musée de l'Histoire Nouvelle et le Musée de l'Histoire Ancienne. Charles Cecil poursuit :

Pour nous, c'était l'opportunité parfaite d'ajouter des éléments du jeu original auxquels le joueur peut s'intéresser ou non. En revanche, tout ce qui est essentiel pour le déroulement de l'histoire a été intégré au jeu lui-même. Je suis heureux de pouvoir présenter Beyond a Steel Sky sur consoles, et je suis sûr que le jeu plaira aux nouveaux joueurs comme aux fans de la première heure.

La date de sortie de Beyond a Steel Sky est fixée au 30 novembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Le titre sera pour rappel jouable avec des doublages français, et vous pouvez le précommander à 49,99 € chez Leclerc, avec un steelbook en prime.