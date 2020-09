Beyond a Steel Sky s’enrichit avec des doublages français

Sortie en juillet dernier, l’aventure Beyond a Steel Sky a pu être savouré par tous les joueurs en anglais, au grand dam de nous autres pauvres pratiquants de la langue de Molière. Charles Cecil et son studio Revolution Software ont visiblement entendu notre appel de détresse puisqu'une version française a vu le jour. Il s’agit de la troisième langue à bénéficier d’un doublage intégral après l’anglais et l’allemand.

Vous pouvez d’ailleurs vous faire une idée tout de suite de ce que valent ces nouvelles voix off puisque Revolution Software a justement publié un trailer dans notre langue. L’occasion de faire un focus sur le protagoniste Robert Foster, dont le doublage nous a paru très convaincant. Pour ceux qui n’ont jamais joué à Beyond a Steel Sky, c’est aussi le meilleur moyen pour vous de vous familiariser avec l’univers d’Union City. Probablement l’une des meilleures choses qu’ait à vous offrir le titre avec sa qualité d’écriture, comme nous le mentionnons dans notre test paru cet été.

Outre la vidéo et la mise à jour, Beyond a Steel Sky est également en promotion jusqu’au 1er octobre prochain au prix de 23,99 € au lieu de 29,99 €.

La bande originale du jeu est quant à elle toujours disponible sur Amazon au prix de 9,99 €.