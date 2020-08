Black Desert : une Prestige Edition annoncée sur PS4 et Xbox One

Black Desert est pour rappel un MMORPG développé par le studio coréen Pearl Abyss, et il a déjà connu un fort succès sur ordinateurs, consoles et mobiles avec plus de 30 millions de joueurs. Le titre s'est fait remarquer grâce à ses graphismes et son gameplay nerveux, et il sera prochainement de retour avec une Prestige Edition.

Pearl Abyss vient en effet d'annoncer un partenariat avec Koch Media pour distribuer Black Desert Prestige Edition sur PlayStation 4 et Xbox One, une nouvelle version physique du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui inclura le contenu exclusif que voici :

Panthère noire (édition limitée) x1 ;

Set premium de gloire de Shudad x1 ;

Pack de valeur (30 jours) x1 ;

[Évènement] Kit de support aux Améliorations II x1 ;

Conseils de Valks (+40) x1 ;

Parchemin au message sacré (100 min) x15 ;

Coffret de perles - 2 000 x1.

Les studios précisent que ce contenu numérique a une valeur de plus de 100 €, ce qui fait une sacrée édition pour bien débuter l'aventure. Kevin Kim, CBO chez Pearl Abyss, déclare :

Nous sommes fiers d'annoncer ce partenariat aujourd'hui. Nous étions impressionnés par l'expertise et l'expérience que Koch Media nous propose . Les standards élevés de Koch Media établis pour le travail de toutes leurs équipes à travers le monde nous encouragent à voir plus grand en atteignant de nouvelles cibles et marchés avec cet accord de distribution.

Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media, rajoute :

Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire aussi incroyable que Pearl Abyss. Toutes nos équipes sont impatientes à l'idée de soutenir ce MMORPG exceptionnel lors de sa sortie en magasin. L'excellente qualité de l'édition remastérisée, ainsi que de nombreux éloges reçus de la part des joueurs nous assurent que cette sortie sera importante pour notre entreprise.

La date de sortie de Black Desert Prestige Edition n'a pas encore été précisée, mais il sortira en 2020 sur PS4 et Xbox One.