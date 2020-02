Black Desert : bientôt du cross-play sur PS4 et Xbox One

Black Desert, MMORPG à succès signé Pearl Abyss, est disponible sur un tas de plateformes, et très prochainement, les joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One pourront jouer ensemble grâce à l'arrivée du cross-play.

Pearl Abyss a annoncé la bonne nouvelle au travers d'une très courte vidéo, qui va à l'essentiel : le cross-play entre PS4 et Xbox One sera disponible à partir du 4 mars 2020. Pour rappel, Black Desert est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui a fait évoluer le genre grâce à ses graphismes soignés et son gameplay dynamique.

L'occasion pour le développeur de rappeler que Black Desert compte 20 millions de joueurs dans plus de 150 pays différents.