Black Desert : le cross-play PS4/Xbox One lancé avec un évènement in-game

Pearl Abyss l'avait annoncé il y a quelques jours, le cross-play entre PS4 et Xbox One vient de s'inviter dans Black Desert, son MMORPG. Une bande-annonce verte et bleue, aux couleurs des consoles de Microsoft et Sony, a été partagée pour l'occasion :

Les développeurs veulent marquer le coup avec un évènement in-game qui permettra d'obtenir les armes de Cliff et d'Éveil en réalisant des quêtes spéciales. Très puissantes, ces dernières peuvent également être échangées contre des lingots d'or, et d'autres récompenses sont disponibles, comme le cri de Valks et des Fragments de Mémoire dans des coffres aquatiques. Par ailleurs, à partir du 8 mars prochain, les joueurs pourront se lancer dans les Conquêtes et Guerres de Nœuds, jouables en cross-play. Sachez que si cette fonctionnalité ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours choisir un serveur où il n'est pas activé.

Enfin, Pearl Abyss annonce que les joueurs sur PS4 qui n'ont pas encore Black Desert peuvent profiter d'une réduction de 25 % jusqu'au 18 mars prochain, et des perles à -10 %. Pour les abonnés PlayStation Plus, la promotion est doublée. Concernant la Xbox One, le jeu a droit à une réduction de 20 % jusqu'au 16 mars.