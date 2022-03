Bloodborne : des images d'un Remastered PS5 apparaissent sur la Toile, mais c'est du fake

Alors que les joueurs continuent de découvrir Elden Ring, d'autres aimeraient bien une version remastérisée de Bloodborne, jeu culte de FromSoftware. Après tout, Demon's Souls a eu droit à sa sublime version PlayStation 5 au lancement de la console, alors tout est possible. Mais des internautes s'amusent avec les espoirs des fans.

Ce soir, Sony diffusera un nouveau PlayStation State of Play centré sur les jeux japonais, de quoi faire saliver les joueurs, et justement, des images présentées comme un leak de Bloodborne Remastered viennent d'apparaître sur la Toile. Malgré la piètre qualité, des photos d'un écran sans doute, elles font rêver, mais... elles sont bien fake. Déjà, les dernières lettres du mot « Remastered » n'ont pas la même police d'écriture et apparaissent plus petites, et surtout, l'une de ces images vient en fait d'une création de Simon Barle, environment artist chez DICE qui s'était amusé à modéliser le Rêve du Chasseur avec l'Unreal Engine 4. Ici, le plaisantin a rajouté quelques effets et saccagé la qualité de l'image pour tenter de tromper les fans.

Ces images sont donc bien fake, mais rien ne dit que Sony ne prépare pas dans son coin une vraie version remastérisée de Bloodborne, voire une version PC. Mais il faudra attendre une annonce officielle pour se réjouir.