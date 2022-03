PlayStation State of Play : rendez-vous ce mercredi 9 mars pour une présentation dédiée aux jeux japonais !

La rumeur courrait depuis quelques jours et il semblait logique qu'une prise de parole ait lieu après les lancements d'Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7. Oui, un State of Play vient d'être officialisé par Sony Interactive Entertainment. Le dernier en date était entièrement dédié au jeu de course de Polyphony Digital, mais cette fois, c'est un format plus traditionnel auquel il faut s'attendre. Comme annoncé sur le PlayStation Blog, nous devons nous attendre à « de nouvelles annonces et révélations consacrées aux prochaines sorties PS5 et PS4 qui ne vous laisseront pas indifférents », en provenance principalement d'éditeurs japonais, mais aussi à quelques autres situés ailleurs dans le monde. En revanche, rien ne sera dit au sujet du PlayStation VR 2 et de ses jeux.

Nous vous donnons donc rendez-vous sur cet article ce mercredi 9 mars à 23h00 pour assister à la présentation, dont nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible.