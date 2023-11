BON PLAN : un jeu d'horreur dans les tranchées à prix réduit

En septembre dernier, Nacon et Hekate lançaient Ad Infinitum, qui n'a rien à voir avec le groupe de Metal Symphonique suisse. Il s'agit d'un survival-horror à la première personne qui nous plonge dans l'horreur des tranchées de la Première Guerre mondiale. Un titre très correct et vraiment flippant par moments.

En ce moment, Ad Infinitum est en promotion à la Fnac. Le titre est affiché à 24,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series X, tandis que les joueurs PC devront débourser un peu plus, à savoir 34,99 €. Voici une présentation du jeu :

Pris au piège entre les murs de votre maison familiale et les tranchées de la 1ère guerre mondiale, vous cherchez à comprendre votre histoire et à reprendre le contrôle de votre vie.

BRISER LE CERCLE

Le cauchemar de la guerre va-t-il s’arrêter ? Allez-vous un jour retrouver la paix intérieure? Dans Ad Infinitum, vous incarnez un soldat allemand hanté par les horreurs de la Grande Guerre. Alors que votre esprit se perd entre vos souvenirs de la maison familiale et ceux des tranchées sur le front, vous tentez de briser ce cercle infini de souffrances.

ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

Vous vous réveillez dans votre chambre, inchangée depuis votre adolescence et vous découvrez un manoir décrépit et sans vie. Aussi soudainement qu’inexplicablement, vous êtes transportés , dans les tranchées où les horreurs de la guerre le dispute à des créatures immondes bien plus effrayantes encore. Incapable de distinguer la réalité du cauchemar, vous devrez lutter pour reprendre le contrôle de votre propre histoire.

DES CAUCHEMARS QUI PRENNENT VIE

Des cauchemars indicibles prennent vie dans les recoins de votre esprit. Pour échapper aux pièges mortels et aux terribles créatures, il faut comprendre les origines et les motivations de chaque monstre et résoudre les énigmes qui se dressent sur votre chemin. Démons aveugles qui entendent vos moindres pas ou hideux pantins désarticulés qui se meuvent dans le noir, l’horreur vous attend à chaque recoin.

UNE FAMILLE DÉCHIRÉE

Les séquelles de la guerre se ressentent bien au-delà du front. Levez le voile qui couvre les secrets de votre famille, brisée par la Grande Guerre, et tentez de vous remémorer votre passé. Les murs du manoir tout autant que les barbelés du «No Man’s Land» vous amènent à découvrir, au travers d’énigmes, de puzzles et de phases d’exploration, une page de l’histoire d’une famille allemande dont la guerre a détruit l’unité.