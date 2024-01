BON PLAN : un terrifiant jeu d'horreur offert sur GOG.com, dépêchez-vous !

Les Soldes du Nouvel An 2024 continuent de battre leur plein sur GOG.com, la plateforme de jeux sans DRM avait déjà offert Mordheim: City of the Damned il y a quelques jours, il enchaîne en rendant gratuit un jeu d'action et d'aventure horrifique à la première personne pendant quelques jours seulement.

Développé et édité par Illusion Ray, The Beast Inside est actuellement gratuit sur GOG.com, jusqu'au 3 février prochain, 15h00. Un titre qui nous emmène aux côtés d'un agent de la CIA découvrant un mystérieux journal dans une vieille maison.

Boston, 1979. Adam, le cryptanalyste de la CIA, quitte la ville et s’installe à la campagne avec son épouse, Emma. Ses responsables ont peur de ne pas être en mesure d'assurer sa sécurité, mais Adam pense que s'isoler dans un endroit paisible en forêt l'aidera à attaquer le code militaire. Son travail pourrait modifier le cours de la guerre froide. Contrairement à ce qu'ils pensaient, cet endroit n'a absolument rien d'un lieu paisible... Dans le grenier, Adam découvre un mystérieux journal intime écrit par un certain Nicolas Hyde, un ancien résident de la maison qui aurait vécu au 19ème siècle. Une fois ouvert, le journal intime transporte les cauchemars du passé dans le monde réel, mettant ainsi la vie d’Adam et Emma en grand danger. La tension augmente à mesure que la collision inéluctable entre ces deux histoires se rapproche. Le passé lointain et son éternel prisonnier - Nicolas, contre Adam, le cryptanalyste de la guerre froide. À quoi cela peut-il conduire ? Dans ce chaos, à qui ferez-vous confiance ? Explorez Blackstone, le domaine oublié de la lignée des Hyde. Un monde riche conçu pour compléter cette histoire passionnante.

Plongez au cœur d'un environnement immersif créé à l'aide de la photogrammétrie et profitez d'un environnement réaliste obtenu grâce à l'ajout d'objets numérisés en 3D.

Incarnez deux personnages vivant chacun dans une époque différente. Guidez-les et découvrez ce qui les unit.

Vivez une histoire unique, résolvez des mystères, rassemblez les indices et décidez vous-même comment cette histoire doit finir.

Découvrez de nouveaux niveaux rendus encore plus terrifiants grâce à la technologie de capture de mouvement.

Utilisez votre précieux revolver pour échapper aux situations les plus dangereuses.

Les Soldes du Nouvel An 2024 sont pour rappel actives sur GOG.com jusqu'au 5 février prochain.