BON PLAN : le meilleur jeu d'horreur dans l'espace est en promotion

En décembre dernier sortait The Callisto Protocol, un nouveau jeu d'horreur spatial par le concepteur de Dead Space. Mais le titre a rapidement été oublié, au contraire du remake de Dead Space, lancé quelques semaines plus tard. Le titre d'EA Games et Motive Studios est d'ailleurs en promotion.

Dead Space, version 2023, est en effet en réduction sur Amazon, à 34,90 € sur PlayStation 5, 35,99 € sur Xbox Series X et même 27,49 € sur PC, en version numérique cependant.

Dead Space, le classique du genre « survival horror » de science-fiction, fait son grand retour. Le jeu a été complètement recréé pour vous offrir une expérience plus réaliste et immersive. Entre le rendu des graphismes spectaculaire, l'ambiance sonore pleine de suspense et les améliorations des mécaniques de jeu, ce remake sublime l’expérience tout en restant fidèle à la vision captivante du jeu original.

Isaac Clarke est un ingénieur ordinaire en mission pour réparer l’USG Ishimura, un gigantesque vaisseau minier. Une fois à bord, il fait une découverte macabre : tout l’équipage a été massacré et Nicole, sa petite amie, a disparu dans les tréfonds du vaisseau.

Seul à faire face à ce cauchemar, avec pour seules armes ses outils et ses compétences d'ingénieur, Isaac est plus que jamais déterminé à retrouver Nicole. Le mystère plane autour des événements qui ont eu lieu à bord de l’Ishimura et Isaac compte bien découvrir la vérité sur ces derniers. Pris au piège avec des créatures hostiles appelées Nécromorphes, Isaac doit lutter pour sa survie ; non seulement contre les menaces croissantes du vaisseau mais également pour préserver sa santé mentale face aux horreurs qu'il va vivre.