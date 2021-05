BON PLAN : un casque audio gamer, aussi compatible PS5, en promotion à moins de 22 € chez Amazon

Si les casques les plus populaires pour la PlayStation 5 tels que le Sony Pulse 3D ou encore l'Arctis 7 de chez SteelSeries semblent convenir à la plupart des joueurs, certains d'entre nous n'ont bien évidemment pas le budget pour acheter un tel accessoire pour leur console. Heureusement, il existe de nombreux autres casques compatibles. Aujourd'hui, c'est un casque REDSTORM 7.1 qui nous intéresse puisqu'il est en promotion chez Amazon pour seulement 21,24 €.

Compatible PS5, Switch, Xbox One, PS4, PC et même smartphone, ce casque REDSTORM 7.1 est équipé de haut-parleurs de 40 mm, d'un système de latence de moins de 15 ms, d'un microphone anti-bruit amovible et d'oreillettes en mousse à mémoire de forme. S'il ne vient bien évidemment pas concurrencer les casques plus haut de gamme, il semble en revanche être un excellent rapport qualité/prix pour ceux ne voulant pas dépenser une centaine d'euros dans un casque gamer. Actuellement en promotion chez Amazon, le REDSTORM 7.1 est proposé pour seulement 21,24 € ( au lieu de 26,99 € ).