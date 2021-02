BON PLAN sur le casque gamer Eska E900 à 16 € (-50 %) chez Amazon !

Si vous êtes à la recherche d'un bon casque gaming à tout petit prix, l'offre-choc d'Amazon du jour devait vous satisfaire. Uniquement aujourd'hui, et de 9h50 à 21h50, vous pourrez en effet acquérir chez Amazon le casque gamer filaire Eska E900 à seulement 16 € (-50 %) via un coupon à récupérer sur le site.



Ce casque dispose de haut-parleurs de 50 mm permettant d'obtenir un son de qualité, idéal pour rester à l'affut d'ennemis dans vos jeux préférés. Vous pourrez également utiliser ce casque pendant de longues heures de jeu avec ses coussins confortables, son bandeau ergonomique et son arceau réglable. Il est possible de couper facilement votre microphone en pleine partie grâce au bouton muet, ou encore de régler le volume, tout en n'étant pas gêné par les sons ambiants grâce au microphone antibruit.

Le casque audio gaming Eska E900 est compatible avec les principales consoles de jeu comme les PS4, Xbox One, Xbox Series S | X, Nintendo Switch, mais aussi avec les PC et appareils mobiles équipés d'une prise Jack (attention seule la Xbox 360 n'est pas compatible). Le casque est garanti pendant 2 ans.

Vous pourrez vous procurer, uniquement ce jeudi 11 février de 9h50 à 21h50, le casque gamer Eska E900 au prix exceptionnel de 16 € (-50 %) chez Amazon avec un coupon à récupérer sur le site !