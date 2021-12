Casque gamer pas cher : comment trouver le bon sans se tromper ?

Noël arrive à grands pas et dans notre liste, certains souhaitent sans doute un nouveau casque pour jouer. Après une rapide recherche sur Internet, nous tombons sur un choix énorme de casques gaming. Comment choisir le bon? Il y a plein de caractéristiques à prendre en compte comme le confort, la qualité, avec ou sans fil, ou même la forme du casque. Tout y passe.

Une fois que nos besoins sont sélectionnés, il reste une des questions les plus importantes à se poser, surtout en ce moment : le prix. Quel budget souhaitons-nous mettre pour que toutes nos exigences soient respectées? Et allons-nous trouver le meilleur bon plan pour le casque choisi. Heureusement, il existe des sites qui comparent un peu tout ce qui se trouve sur Internet et notamment les comparatifs de casque gamer.

À la recherche d'un casque sans fil avec des coussins qui englobent bien l'oreille pour un maximum de confort, car vous le portez constamment, mais avec un budget limité de 100 € ? Votre choix pourrait tomber sur le casque Corsair VOID Elite. Ce dernier offre un son Surround 7.1. Il est de type Circum-Aural pour bien englober l'oreille sans faire pression dessus, sans fil et affiche un éclairage RVB assez discret.

Sa conception robuste en aluminium est faite pour résister et, point positif, nous pouvons contrôler le son directement sur le casque. Il est bien sûr doté d'une batterie qui permet jusqu'à 16 heures d'autonomie, ce qui est bien assez suffisant.

Sur Cdiscount, le casque Corsair VOID Elite est au tarif réduit de 99,99 € avec la livraison gratuite.

Voici d'autres casques que nous avons sélectionnés pour vous et qui sont actuellement en promotion :