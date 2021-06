Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : le bon plan du jour est le jeu de mini golf en VR le plus sympa du moment (27 juin 2021)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes grosses soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée. N'oubliez pas de passer voir les promos estivales (et folles) du moment ici à l'unité et en pack là.

Walkabout Mini Golf est en anglais, il n'est pas compatible avec le cloud-saving (perte de la progression en cas de désinstallation) mais il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

Walkabout Mini Golf (9,99 € 14,99 € -33 %) (620 Mo) (anglais) (4,9/5) - PEGI 3

Jeu de simulation de minigolf qui permet de jouer à un match rapide en ligne ou bien de créer une salle privée avec jusqu'à 5 amis. La physique extrêmement précise et ressemble à la réalité.









