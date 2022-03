Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promotion du jour nous transforme en DJ virtuel (1er mars 2022)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour vise à nous transformer en DJ. Tribe XR: DJ in VR nous place devant une platine pro et va permettre soit de créer dans des conditions virtuelles proches de la réalité, soit d'apprendre à moindres frais. De plus, une communauté de passionnés est accessible via Discord et il y a même des cours hebdomadaires. Le titre est exclusivement en anglais. Il est compatible avec le cloud-saving (pas de perte de la progression en cas de désinstallation), il est optimisé pour Quest Games Optimizer et il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

Tribe XR: DJ in VR (19,99 € 29,99 € -33 %) (548 Mo) (anglais) (QGO Optimisé) (C) (4,5/5) - PEGI 3

Accédez à une réplique presque parfaite de l'équipement DJ que les professionnels utilisent dans les clubs du monde entier. Pratiquez seul ou avec un instructeur virtuel. Prenez des cours hebdomadaires, en direct sur Discord avec un DJ expérimenté. Tribe XR propose une communauté pour les débutants qui cherchent à apprendre et aux DJ professionnels à la recherche de fun.





