BON PLAN : un écran gaming incurvé de Samsung de 49" en promo

Les soldes d'hiver 2025 viennent d'être lancés en France, de nombreuses enseignes cassent les prix sur tout un tas de produits. À la Fnac, nous retrouvons par exemple le Samsung Odyssey G9 à - 30 %. Il s'agit là d'un écran incurvé ultra-large 32:9 en DWQHD (5120 x 1440) et avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

L'Odyssey G9 passe ainsi à 699,99 € au lieu de 999,99 € à la Fnac, soit une réduction de 30 %. Voici les points forts de cet écran :

Ecran Epique. Jeu Epique

L'INCURVÉ 1000R, UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Un écran incurvé 1000R en 32:9 qui s’adapte parfaitement à votre champs de vision pour une expérience plus immersive.

RAPIDE, FLUIDE, PERFORMANT

Jouez pour la victoire. Grâce à son taux de rafraichissement ultra rapide de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, vous vaincrez tous vos adversaires.

PLUS VIVES. PLUS RÉELLES. QLED

De la couleur en chaque détail. La technologie QLED présente des couleurs toujours plus proches de la réalité.

HDR1000 et HDR10

Des images toujours plus proches de la réalité. Le technologie HDR 1000 augmente les contrastes dans les zones sombres tout en limitant les effets d’éblouissement dans les zones éclairées.

COMPATIBLE AMD-FreeSync

La compatibilité FreeSync Premium pro permet de synchroniser la carte graphique de votre PC avec l’écran pour éliminer les lags et déchirures d’image. Les scènes de jeu rapides et complexes sont plus fluides.

UN DESIGN FUTURISTE

Dans cette aventure, chaque détail compte ! Odyssey allie design et éclairage futuriste pour un setup gaming encore plus impressionnant avec la technologie CoreSync et Core Lightning.