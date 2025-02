BON PLAN : un écran gaming Samsung Odyssey à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d'un écran PC pour jouer avec un taux de rafraîchissement élevé et un faible temps de réponse, sans pour autant mettre l'accent sur la résolution, Amazon propose un moniteur Samsung Odyssey à tout petit. Le G30D 24 pouces bénéficie en effet d'une réduction de -32 %.

Le Samsung Odyssey G30D 24'' passe à 109,14 € sur Amazon, voici ce qu'il faut savoir sur cet écran gaming :

Entrez dans une nouvelle ère de jeux avec les Monitors Gaming Odyssey de Samsung et vivez des aventures incroyables grâce à une qualité visuelle époustouflante, un design d'une nouvelle dimension et des performances à couper le souffle pour une expérience de jeu immersive avec des couleurs éclatantes et des contrastes infinis. Avec un temps de réponse de 1ms minimum, réagissez aux moindres mouvements de vos adversaires, plus vite que jamais car chaque seconde compte quand on affronte les champions. Avec le Eye Saver Mode, bénéficiez d’une expérience de jeu plus confortable pour vos yeux en réduisant les scintillements de l’écran. La structure des Monitors Odyssey quant à elle est modulable grâce au pied réglable, avec des finitions sophistiquées pour une élégance et un style personnalisés dans votre gaming room.