BON PLAN : d'énormes promo sur les PS5 pour le Black Friday !par Amaury M.
Les offres pleuvent, c'est le moment de craquer pour la PlayStation 5 de Sony, seule ou en bundle.
Ça y est, les revendeurs ont officiellement lancé leurs offres avant le Black Friday. De très nombreux produits sont en promotion, mais ce que les joueurs attendaient, ce sont les consoles de salon à prix réduits. Plusieurs revendeurs comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc viennent de baisser le prix de la PlayStation 5, que ce soit sur le modèle Standard ou Numérique. Les bundles ne sont pas oubliés !
Sans plus attendre, voici les nombreuses offres promotionnelles pour les PlayStation 5 de Sony :
Cdiscount :
- Pack PS5 Digital : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + FC26 (code dans la boite) à 349 € (-30 %) ;
- Pack PS5 Pro : Console PlayStation 5 Pro + Manette sans fil DualSense - Cobalt Blue I PS5 et PC à 699 € (-20 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Socle Vertical pour console PS5 + Clair Obscur : Expedition 33 à 459 € ;
- Pack PS5 Digital : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + FC26 (code dans la boite) + 2ème manette DualSense Blanche à 389 € (-30 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + FC26 (code dans la boite) à 449 € (-18 %) ;
- Pack PS5 PRO : Console PS5 PRO + Lecteur de disques pour console PS5 édition numérique à 759 € (-10 %) ;
- Pack PS5 Digital : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Fortnite Flowering Chaos à 349 € (-30 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + GTA V à 449 € (-21 %) ;
- Pack PS5 Pro : Console PlayStation 5 Pro + FC26 (code dans la boite) à 699 € (-12 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + NBA 2K26 à 459 € (-24 %) ;
- Console PlayStation 5 - Edition Digitale (Modèle Slim) à 349 € (-30 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PS5 (Modèle Slim) + The Last of Us 1 et 2 à 499 € (-23 %) ;
- Pack PS5 Pro : Console PlayStation 5 Pro + FC26 (code dans la boite) + 2ème manette DualSense Blanche à 739 € (-13 %) ;
- Pack PS5 Digital : Console PS5 Digitale (Modèle Slim) + 2ème Manette sans fil PS5 DualSense Silver à 399 € (-28 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Bye Sweet Carole + Little Nightmares III à 459 € (-26 %) ;
- Pack PS5 Pro : Console PlayStation 5 Pro + Lecteur de disques pour console PS5 SLIM Digitale et Pro + Call of Duty: Black Ops 7 à 819 € (-13 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Manette sans fil DualSense - Cosmic Red + Station de charge pour DualSense à 499 € (-23 %) ;
- Console PlayStation 5 - Edition Standard (Modèle Slim) à 449 € (-18 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PS5 (Modèle Slim) + 2ème Manette sans fil PS5 DualSense Blanche à 489 € (-19 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Mafia The Old Country à 469 € (-21 %) ;
- Pack PS5 Pro : Console PlayStation 5 Pro + Lecteur de disques pour console PS5 SLIM édition numérique et Pro + Battlefield 6 à 799 € (-15 %) ;
- Pack PS5 Digital : Console PS5 Digitale (Modèle Slim) + 2ème Manette sans fil PS5 DualSense Volcanic Red à 399 € (-28 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Ghost of Tsushima + Ghost of Yōtei à 529 € (-23 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Silent Hill f - Day One Edition à 489 € (-19 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Fortnite Flowering Chaos à 449 € (-18 %) ;
- Pack PS5 Standard : Console PlayStation 5 (modèle Slim) + FC26 (code dans la boite) + Battlefield 6 à 499 € (-18 %).
Leclerc :
- Pack Console édition numérique PlayStation 5 E Chassis - EA SPORTS FC 26 (PS5) à 349 € (-150 €) ;
- Pack Console PlayStation 5 1 To - EA SPORTS FC 26 (PS5) à 449 € (-100 €) ;
- PlayStation 5 Édition Numérique (Modèle - Slim) (PS5) à 349 € (-150 €) ;
- PlayStation 5 (modèle - Slim) (PS5) à 449 € (-100 €) ;
- Pack Console PlayStation 5 - NBA 2K26 (Modèle - Slim) (PS5) à 449 € (-100 €) ;
- Console PlayStation 5 Pro (PS5) à 699 € (-100 €) ;
- Pack PS5 PRO : Console PS5 PRO + Lecteur de disques Blu-Ray Ultra HD PS5 à 799 € (-100 €) ;
- Playstation Portal (PS5) à 199 € (-20 €) ;
- Manette Sans Fil DualSense, Blanche, pour PS5 & PC (PS5) à 54,90 € (-20 €) ;
- Manette Sans Fil DualSense, Midnight Black, pour PS5 & PC (PS5) à 54,90 € (-20 €).
Fnac :
- Pack Console Sony PS5 Slim Edition Standard Blanc + EA SPORTS FC 26 à 449,99 € (-18 %) ;
- Console Sony PS5 Slim Edition Standard Blanc et Noir à 449,99 € (-18 %) ;
- Pack Console Sony PS5 Slim Edition Digital Blanc + EA SPORTS FC 26 à 349,99 € (-30 %) ;
- Console Sony PS5 Slim Edition Digital Blanc à 349,99 € (-30 %) ;
- Pack Console Sony PS5 Pro Blanc + EA SPORTS FC 26 à 699,99 € (-18 %).
Amazon :
- Sony Playstation 5 Édition Numérique, PS5 avec 1 Manette Sans Fil DualSense, Couleur : Blanche à 349 € (-18 %) ;
- Sony Playstation 5 Édition Standard, PS5 avec 1 Manette Sans Fil DualSense, Couleur : Blanche à 449 € (-11 %).
