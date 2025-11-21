BON PLAN : d'énormes promo sur les PS5 pour le Black Friday !

Ça y est, les revendeurs ont officiellement lancé leurs offres avant le Black Friday. De très nombreux produits sont en promotion, mais ce que les joueurs attendaient, ce sont les consoles de salon à prix réduits. Plusieurs revendeurs comme Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc viennent de baisser le prix de la PlayStation 5, que ce soit sur le modèle Standard ou Numérique. Les bundles ne sont pas oubliés !

Sans plus attendre, voici les nombreuses offres promotionnelles pour les PlayStation 5 de Sony :

Cdiscount :

Leclerc :

Fnac :

Amazon :