BON PLAN : un excellent JRPG en promotion

Sorti à l'origine en 2016, Persona 5 a eu droit à une version Royal en 2019, uniquement sur PlayStation 4, avant d'être porté sur la plupart des plateformes deux ans plus tard. Le jeu de rôle japonais d'Atlus, sixième opus de la franchise, est en ce moment à prix réduit chez plusieurs revendeurs.

Persona 5 Royal passe à 24,99 € chez Amazon dans sa version PlayStation 5, soit une réduction de - 37 %. La version Xbox Series X/One est quant à elle vendue 23,54 € sur Cdiscount ou 24,99 € chez Micromania. Enfin, un revendeur tiers propose cette même version contre 16,99 € à la Fnac, avec 3,89 € de frais de port cependant.

Si changer le monde vous tient à cœur…

Préparez-vous à découvrir une expérience qui renouvelle le RPG avec Persona 5 Royal, la dernière itération de la série maintes fois récompensée !

Enfilez le masque de Joker et ralliez-vous aux Voleurs Fantômes de Cœurs. Ensemble, vous briserez les chaînes de la société moderne, élaborez des casses pour infiltrer les esprits corrompus et les remettre dans le droit chemin ! Persona 5 Royal regorge de nouveaux personnages et confidents, vous immerge dans une histoire profonde, vous fait visiter des lieux inédits et propose une mécanique de jeu propre avec un grappin permettant d’accéder furtivement à de nouvelles zones. Le semestre supplémentaire à l’Académie Shujin offrira une nouvelle occasion de renforcer vos capacités dans le métaverse et dans votre vie quotidienne. Persona 5 Royal propose une direction artistique unique, sublimée par une nouvelle partition de Shoji Meguro, le compositeur primé de la série. Explorez Tokyo, débloquez de nouvelles Persona, personnalisez votre Repaire des Voleurs comme vous l’entendez, découvrez des arcs narratifs et scènes inédites, des fins alternatives, et bien plus encore !

Même les Voleurs Fantômes les plus aguerris verront dans Persona 5 Royal une nouvelle occasion de défier les conventions, de trouver leur force intérieure et de combattre au nom de la justice.

Revêtez le masque. Révélez votre vérité.