BON PLAN : une exclu Nintendo bien nerveuse à petit prix

Les Muso sont très appréciés par de nombreux joueurs, la franchise Dynasty Warriors en est le représentant le plus populaire, mais Koei Tecmo et Omega Force ont conçu un tas de titres dérivés avec d'autres licences. En 2017, les studios s'associaient à Nintendo et Team Ninja pour créer un Muso dans l'univers de Fire Emblem.

Si vous étiez passés à côté, bonne nouvelle, la version Switch de Fire Emblem Warriors est affichée à 19,24 € sur Amazon. Voici une présentation du jeu :

Le destin du royaume d'Aytolis repose sur les épaules de deux jeunes jumeaux, Rowan et Lianna. S'étant vus confier la mystérieuse Égide ardente, Rowan et Lianna doivent faire équipe avec des guerriers de tout l'univers Fire Emblem pour affronter d'innombrables adversaires et stopper le Dragon du chaos.

Affrontez des nuées d'ennemis sur le champ de bataille avec tout un panel de techniques incroyables. Formez des duos de guerriers pour réaliser des attaques dévastatrices, enchaînez les combos et renversez les forteresses ennemies.

Des héros de tous les univers Fire Emblem s'affrontent !

Affrontez des légions de guerriers et de monstres féroces en incarnant Marth, Xander, Corrin et bien d'autres héros emblématiques de Fire Emblem dans Fire Emblem Warriors sur Nintendo Switch. Libérez de puissants coups à la manière des jeux Dynasty Warriors dans la peau de personnages célèbres et inédits de Fire Emblem, et usez de commandes stratégiques au cœur de la bataille pour libérer des attaques impressionnantes face à des cohortes d'ennemis.

Un royaume assiégé

La fine fleur de Fire Emblem

Chrom, Corrin, Marth et bien d'autres... Prenez le contrôle de personnages de Fire Emblem issus des jeux Fire Emblem: Awakening, Fire Emblem Fates et Fire Emblem: Shadow Dragon et d'autres jeux pour les affronter dans ce jeu d'action à grande échelle. Chacun dispose de ses propres techniques, attaques spéciales, types d'armes et dialogues doublés.

Libérez le pouvoir de héros de Fire Emblem comme jamais auparavant !

Combattez dans différents modes

Suivez le récit de Rowan et de Lianna, et profitez d'éléments classiques de Fire Emblem qui façonnent votre manière de jouer. Revivez des moments historiques de la série Fire Emblem en solo ou faites équipe avec un ami en multijoueur local coopératif en lui confiant un Joy-Con.