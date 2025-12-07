BON PLAN : des forfaits 5G de saison à moins de 10 euros chez YouPrice

BON PLAN : des forfaits 5G de saison à moins de 10 euros chez YouPricepar Alexandre S.
Source: YouPrice
Les tarifs des forfaits Le Polaire et Le Givré actuellement disponibles ne devraient pas vous glacer le sang.
Des forfaits pour garder la tête froide
Outre le forfait Le Voyageur qui est toujours d'actualité chez YouPrice, d'autres offres intéressantes sont actuellement disponibles. En plus du classique Le Mini, il est actuellement possible de souscrire à Le Polaire et Le Givré afin de profiter de la 5G, avec respectivement 100 et 250 Go de data. La plupart sont à moins de 10 euros par mois sans engagement, utilisant au choix le réseau de SFR ou celui d'Orange.
La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice
Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les six abonnements du moment.
Le Mini - 40 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 40 Go d'Internet 4G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 8 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Mini à 6,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Mini à 4,99 € par mois sur le réseau SFR
Le Polaire - 100 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 100 Go d'Internet 4G/5G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 10 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Polaire à 8,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Polaire à 6,99 € par mois sur le réseau SFR
Le Givré - 250 Go
- Carte SIM à 5 €.
- 250 Go d'Internet 4G/5G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 12 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Givré à 10,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Givré à 9,99 € par mois sur le réseau SFR
