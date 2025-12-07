BON PLAN : des forfaits 5G de saison à moins de 10 euros chez YouPrice

Des forfaits pour garder la tête froide





Outre le forfait Le Voyageur qui est toujours d'actualité chez YouPrice, d'autres offres intéressantes sont actuellement disponibles. En plus du classique Le Mini, il est actuellement possible de souscrire à Le Polaire et Le Givré afin de profiter de la 5G, avec respectivement 100 et 250 Go de data. La plupart sont à moins de 10 euros par mois sans engagement, utilisant au choix le réseau de SFR ou celui d'Orange.

La liste des forfaits actuellement disponibles chez YouPrice





Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant les six abonnements du moment.