BON PLAN sur GOG.com : un Action-RPG lovecraftien offert pour les soldes

Chez GOG.com, un jeu gratuit peut en cacher un autre. Quelques jours après avoir offert Dex, la boutique de CD Projekt nous invite à déverrouiller gratuitement et conserver Lovecraft's Untold Stories 2, qui peut être obtenu sans frais jusqu'au mercredi 31 août à 15h00 heure française.

Si vous ne connaissez pas le titre, voici son résumé officiel :

Lovecraft’s Untold Stories 2 est un RPG d’action avec des éléments rogue-like qui poursuit l’histoire là où Lovecraft's Untold Stories s’est arrêtée, emmenant les personnages à une nouvelle étape dans leur combat contre l’Inconnu, dans un style graphique complètement nouveau. Récolter du butin et de ressources aléatoires pour créer vos équipements, explorer d’anciens et de nouveaux lieux générés de manière procédurale, défendez vous contre des dizaines d’ennemis différents et affrontez des boss épiques ! Attention, car le jeu est plus difficile que jamais, et les créatures cauchemardesques qui s’opposent à vous n’abandonneront pas facilement !

L'opération s'inscrit encore une fois dans le cadre des Soldes GOG, accessibles jusqu'au 5 septembre prochain. GOG.com en profite pour ajouter plusieurs titres de Fulqrum Publishing à son catalogue, dont A.I.M. Racing, A.I.M. 2 – Clan Wars, Ascension to the Throne, Konung 3: Ties of the Dynasty, Brigade E5: New Jagged Union et 7.62 High Calibre + 7.62 Hard Life, ainsi que pour ouvrir les précommandes pour Scorn avec une réduction de 10 %.