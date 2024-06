BON PLAN sur GOG.com : un très bon Action-RPG offert, dépêchez-vous !

Hier, GOG.com a lancé ses Summer Sale 2024, cassant les prix sur un tas de jeux sans DRM. Et, comme à son habitude, il permet maintenant de récupérer un titre gratuit, pendant quelques heures seulement. Un jeu lancé en 2018 et qui devrait ravir les amateurs d'Action-RPG et de hack'n slash.

Shadows: Awakening est à récupérer gratuitement sur GOG.com avant le 23 juin 2024, 15h00. Voici une présentation du jeu, développé par Games Farm et édité par Kalypso Media :

Shadows: Awakening est la nouvelle aventure de la saga Heretic Kingdoms. Après l'assassinat des membres du conseil secret connu sous le nom de Penta Nera, leurs âmes sont absorbées par les Dévoreurs, des démons malfaisants capables d'accaparer les souvenirs et la personnalité des âmes qu'ils obtiennent et de se servir de leurs formes matérielles comme de vulgaires marionnettes. De retour dans le monde des mortels, les démoniaques Penta Nera continuent leur quête de pouvoir et d'immortalité, mais à quel prix ? Shadows: Awakening est un RPG d'action solo en 3D isométrique doté d'un système de combat tactique en temps réel. Vous incarnez un démon invoqué depuis le Royaumes des Ombres, le Dévoreur, afin d'absorber les âmes de héros disparus depuis longtemps. Embarquez dans une aventure épique au gameplay exigeant, à l'histoire captivante et aux graphismes envoûtants. Possédez-vous la concentration et la lucidité nécessaires pour maîtriser le monde des Royaumes Hérétiques ? Rassemblez votre groupe, prenez le contrôle de puissants héros et utilisez leurs pouvoirs à votre avantage. Mais qui commande vraiment... le démon, ou les âmes qu'il a dévorées ? Le destin du monde est entre vos mains : le sauverez-vous en contrecarrant l'effroyable menace qui plane sur celui-ci, ou le plongerez-vous dans un désastre total... Deux mondes, une histoire – Dans un univers parallèle peuplé de monstres et de démons, basculez librement du Royaume des Ombres aux terres des mortels pour vivre une intrigue captivante dans un monde débordant de mythes, de destinées et de créatures légendaires.

– Dans un univers parallèle peuplé de monstres et de démons, basculez librement du Royaume des Ombres aux terres des mortels pour vivre une intrigue captivante dans un monde débordant de mythes, de destinées et de créatures légendaires. Un système de groupe unique - Plusieurs personnages dans un seul démon. Leurs différentes personnalités cohabitent, rivalisent et communiquent à travers des dialogues internes.

- Plusieurs personnages dans un seul démon. Leurs différentes personnalités cohabitent, rivalisent et communiquent à travers des dialogues internes. Une grande variété de compétences et de personnages – Choisissez parmi 3 héros, chacun possédant sa propre histoire, ses propres quêtes et dialogues. Dévorez les âmes de 14 personnages jouables avec chacun leur propre arbre de compétences, comme Kalig, le Roi des Bandits ou Evia, la Fille du Feu.

– Choisissez parmi 3 héros, chacun possédant sa propre histoire, ses propres quêtes et dialogues. Dévorez les âmes de 14 personnages jouables avec chacun leur propre arbre de compétences, comme Kalig, le Roi des Bandits ou Evia, la Fille du Feu. Combat tactique en temps réel - Combinez les capacités de vos différents personnages afin d'optimiser les effets de vos pouvoirs et sorts dévastateurs.

- Combinez les capacités de vos différents personnages afin d'optimiser les effets de vos pouvoirs et sorts dévastateurs. Un long temps de jeu - + de 20 heures de jeu pour venir à bout de l'histoire une première fois, et de nombreux autres défis à découvrir dans de nouvelles parties : l'expérience complète cumule + de 60 heures de jeu.

Des casse-têtes complexes – Des casse-têtes qui vous donneront du fil à retordre tout au long du jeu et vous amèneront à découvrir des lieux saisissants, depuis les petits villages rustiques jusqu'aux donjons les plus sombres et les plus enfouis.

– Des casse-têtes qui vous donneront du fil à retordre tout au long du jeu et vous amèneront à découvrir des lieux saisissants, depuis les petits villages rustiques jusqu'aux donjons les plus sombres et les plus enfouis. Un système d'artisanat et de butin – Le système d'artisanat et de butin vous permettra d'utiliser vos récompenses afin de devenir l'aventurier ultime.

Les Soldes d'Été 2024 sont pour rappel disponibles jusqu'au 10 juillet prochain sur GOG.com.