BON PLAN sur GOG.com : plus de 2 600 jeux en soldes pour le Black Friday et le Cyber Monday

Tout comme Steam et l'Epic Games Store, GOG.com profite du Black Friday et du Cyber Monday pour lancer de grosses promotions sur tout un tas de jeux. Si les soldes vont durer jusqu'au début du mois prochain, il faudra quand même visiter tous les jours la boutique de jeux sans DRM de CD Projekt afin de ne louper aucune offre flash.

Jusqu'à demain, 15h00, les joueurs sur PC peuvent ainsi profiter de réduction allant jusqu'à -85 % sur Hellblade: Senua's Sacrifice, Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition, Hollow Knight, Age of Wonders: Planetfall ou encore Hitman: Blood Money. Jusqu'à la fin de l'opération, de grosses promotions à -90 % sont appliquées sur Flashback, Styx: Master of Shadows, Tales of Monkey Island, The Talos Principle: Gold Edition ou encore Sherlock Holmes: The Devil's Daughter.

Enfin, GOG.com accueille de nouveaux jeux, avec le Chevalier Noir, et ils sont déjà bradés à -75 %, à savoir Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City Game of the Year Edition, Batman: Arkham Origins, Batman: Arkham Knight et LEGO Batman 3: Beyond Gotham. Au total, GOG.com affiche plus de 2 600 offres, à découvrir sur la boutique jusqu'au 1er décembre prochain. Vous pouvez acheter un PC portable gaming à 799 € sur Amazon.fr.