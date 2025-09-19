BON PLAN : cet excellent casque sans fil est à prix réduit

Un très bon casque sans fil à petit prix





Si vous êtes à la recherche d'un bon casque sans fil capable de tenir de longues soirées sans avoir besoin d'être rechargé, tout en étant compatible avec de nombreux appareils, voici une offre à ne pas louper: le casque HyperX Cloud III S Wireless est à prix réduit chez plusieurs revendeurs.

Une grosse promo sur le HyperX Cloud III S Wireless





Habituellement affiché à 149,99 €, le HyperX Cloud III S Wireless passe à 89,20 € sur Amazon, ou à 99,99 € à la Fnac. La version finale est quant à elle affichée à 42,41 € sur Cdiscount.

Jusqu'à 120 heures d'autonomie : installez le Cloud III Wireless et vous n'aurez peut-être plus besoin de le charger pendant des semaines ; profitez de jusqu'à 120 heures d'autonomie – Idéal pour jouer, regarder des animes ou discuter avec une seule charge de batterie.

Le confort est roi : le confort est dans l'ADN du cloud III – La mousse à mémoire de forme HyperX dans le bandeau et les coussinets d'oreille enveloppés de cuir synthétique souple de haute qualité assure un ajustement particulièrement confortable tout autour.

Un son adapté à votre divertissement : les pilotes inclinés de 53 mm ont été spécialement adaptés par les ingénieurs audio HyperX pour offrir une expérience d'écoute optimisée qui met en valeur les univers sonores dynamiques pendant le jeu.

Microphone amovible cristallin amélioré : enregistre des signaux audio de haute qualité pour un chat vocal clair et des appels ; le microphone antibruit dispose d'un filtre en maille intégré pour réduire davantage les bruits gênants ; en outre, un indicateur LED de mise en sourdine est intégré.

Robustesse pour les combats les plus difficiles : le casque est flexible et équipé d'un cadre en aluminium, ce qui le rend particulièrement résistant aux voyages, aux accidents et à l'usure quotidienne.

: le casque est flexible et équipé d'un cadre en aluminium, ce qui le rend particulièrement résistant aux voyages, aux accidents et à l'usure quotidienne. Compatibilité : PC, PS5, PS4, Nintendo Switch HyperX Cloud III S Wireless à 89,20 € sur Amazon