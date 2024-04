BON PLAN : un jeu avec Mario et d'étranges amis à prix réduit

Mario a beau être la star de Nintendo, Ubisoft a eu le droit d'utiliser le héros moustachu et ses compagnons du Royaume Champignons dans deux jeux tactiques, les Mario + The Lapins Crétins. Le second volet, évidemment exclusif à la Nintendo Switch, est actuellement à prix réduit chez plusieurs revendeurs.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est vendu 13 € chez Cdiscount dans son édition standard, via un vendeur tiers, ou à 19,99 € à la Fnac. L'Édition Cosmique, qui rajoute le pack Prestige Galactique avec des skins d'armes, est affichée à 19,99 € sur Amazon, tandis que l'Édition Gold avec le jeu et son Season Pass est proposée contre 36,90 € encore une fois chez Cdiscount.

Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et des quêtes passionnantes ! Constituez votre équipe de rêve avec trois héros à choisir parmi neuf personnages éclectiques.

Affrontez de tout nouveaux boss ainsi que des ennemis bien connus, dans toute la galaxie.

Sauvez de mystérieux Sparks à travers la galaxie qui vous donneront des pouvoirs spéciaux pour vous aider dans vos combats.

Utilisez les compétences de vos héros, foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés, dissimulez-vous derrières des abris mais restez stratégique.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, plus ouvert, plus tactique, plus drôle