BON PLAN : un bundle avec un jeu Mario et des Joy-Con en promo

La fin de l'année approche, certains vont sans doute avoir droit à une Nintendo Switch sous le sapin, mais pour les joueurs déjà équipés d'une console, rien de tel qu'un bundle avec des manettes supplémentaires et un party game pour les soirées entre amis ou en famille. Et un bundle est actuellement en promotion.

Nintendo a dévoilé récemment un pack avec Super Mario Party et des Joy-Con Rouge et Bleu pour les États-Unis, chez nous, nous avons déjà un bundle similaire avec des manettes d'un coloris différent, et il est à prix réduit. Chez Cdiscount, le pack avec des Joy-Con Violet Pastel et Vert Pastel ainsi qu'un code de téléchargement pour Super Mario Party est affiché à 79,99 € au lieu de 99,99 € en temps normal.

Amis, familles… lancez les invitations car la fête commence avec Super Mario Party sur Nintendo Switch ! Mario, Peach, Yoshi… les personnages du Royaume Champignon se sont mis sur leur 31 pour l’occasion car ils vont vous servir de pions dans ce jeu de plateau déjanté. Lancez le dé chacun votre tour pour avancer de case en case. Un seul but : atteindre les précieuses étoiles… encore faut-il avoir assez de pièces pour les acheter. A la fin de cette course effrénée celui qui en a accumulé le plus remporte la partie ! Mais chaque partie est semée d’embûches et des retournements de situation sont à prévoir… notamment grâce aux mini-jeux proposés à la fin de chaque tour. Courses, jeux d’agilité ou de réflexe… plus de 80 nouveaux mini-jeux vont vous permettre de défier vos proches pour tenter de rafler toujours plus de pièces. Alliance, fourberies et compétition sont de mise dans ce jeu de plateau où tous les coups sont permis !

