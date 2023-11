Nintendo Switch : un nouveau pack avec un jeu ultra populaire et des Joy-Con collector recyclés dévoilé

Les fêtes de fin d'année approchent et Nintendo ne va évidemment pas manquer une occasion de vendre encore plus de jeux ou consoles auprès du grand public, il n'y a qu'à voir les nouvelles éditions physiques des jeux Pokémon Écarlate et Violet qui viennent de sortir sans même attendre le lancement du dernier DLC... Des packs comprenant une Switch Lite et Animal Crossing: New Horizons et un avec le modèle de base et Nintendo Switch Sports ont récemment été commercialisés en Europe. En Amérique du Nord, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui a eu ce privilège. Eh bien, ce territoire va également pouvoir profiter d'un beau bundle incluant la déclinaison OLED, qui sortira pile à temps pour le Black Friday.

Bon, Big N. ne s'est pas trop foulé puisque ce pack incluant une Nintendo Switch modèle OLED et un code pour télécharger Super Smash Bros. Ultimate reprendra les Joy-Con de l'édition collector parue en 2018. Sauf que cette fois, le dock sera simplement noir, sans les superbes illustrations de l'époque... Un voucher pour 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online sera aussi présent dans le packaging, le tout vendu pour 349,99 $, représentant selon le constructeur une économie de 67,98 $. La date de sortie de ce pack est fixée au 19 novembre outre Atlantique. Pour le moment, aucune annonce pour l'Europe n'a été effectuée.

Nintendo en a également profité pour dévoiler un bundle regroupant le jeu Super Mario Party là encore au format numérique et une paire de Joy-Con rouge et bleu évoquant évidemment la couleur des habits de Mario, qui sera commercialisé dès le 10 novembre au prix de 99,99 $, soit une économie de 39,98 $. De même, seuls les États-Unis sont concernés pour le moment. Nous avons déjà eu une offre similaire par le passé, mais avec des Joy-Con vert et violet pastel, toujours en vente contre 99,99 € sur Amazon.

Le pack avec la Switch classique et Nintendo Switch Sports est vendu 269,99€ sur Amazon.

