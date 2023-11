BON PLAN : un jeu incontournable avec des mascottes PlayStation à tout petit prix

Ces dernières années, Astro Bot s'est imposé comme la nouvelle mascotte PlayStation, mais il y a fort longtemps, ce n'était pas un robot mais un animal qui occupait ce rôle. Bon, ils étaient plusieurs, Crash Bandicoot, Spyro: The Dragon, Jak & Daxter ou encore Sly Cooper représentent PlayStation, tout comme Ratchet & Clank qui nous intéressent aujourd'hui.

Car oui, Ratchet & Clank est actuellement en promotion. Non, il ne s'agit pas du tout premier opus sorti sur PS2, mais bien du titre lancé en 2016 sur PlayStation 4, faisant à la fois office de reboot et de remake en reprenant la trame du film d'animation. Bref, un jeu d'action et de plateforme incontournable pour tous les joueurs, qu'importe s'ils connaissent ou non la franchise, et qui est disponible à 9,99 € sur Amazon ou à la Fnac pour le Black Friday.

Dans cette nouvelle version exceptionnelle du jeu, vous allez être le témoin privilégié de la naissance de véritables légendes PlayStation. Tout en suivant la trame du futur film d'animation, revivez l'histoire hilarante de la naissance de l'amitié entre Ratchet, le Lombax mécano à fourrure, et Clank, et le robot sentinelle rebelle. Enfilez votre combinaison spatiale pour plonger dans cette nouvelle aventure forte en adrénaline avec un nouveau style de jeu, de nouveaux boss et des niveaux jamais vus dans l'édition originale sur PlayStation. Sauvez la galaxie avec des armes et des gadgets ajoutés à l'arsenal déjà bien fourni de la série. Découvrez de magnifiques images issues du film et profitez des graphismes exceptionnels du jeu grâce à la puissance phénoménale du système PS4.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu d'Insomniac Games juste ici : TEST - Ratchet & Clank : un vrai faux reboot sur PS4