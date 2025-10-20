Actualité
BON PLAN : des jeux et produits dérivés à prix cassé chez Micromania Zing

Source: Micromania-Zing

Le revendeur lance ses « Bonnes affaires » avec de belles promotions sur les jeux vidéo et les produits dérivés officiels.

Micromania-Zing lance ses Bonnes affaires

Micromania-Zing vient de lancer ses Bonnes affaires, abaissant le prix de nombreux jeux vidéo et produits dérivés sous licence officielle. Si le revendeur est réputé pour ses prix de vente élevés, les Bonnes affaires permettent tout de même de dénicher quelques offres vraiment intéressantes, même sur des jeux récents.

Micromania Zing Bonnes affaires octobre 2025 jeux video2

Les jeux vidéo en promotion chez Micromania-Zing

Sans plus attendre, voici quelques exemples de jeux vidéo en promotion avec les Bonnes affaires de Micromania-Zing.

Micromania Zing Bonnes affaires octobre 2025 jeux video

Les produits dérivés en promotion chez Micromania-Zing

Micromania-Zing brade également les produits dérivés, voici quelques exemples :

Micromania Zing Bonnes affaires octobre 2025 bannière

Enfin, Micromania-Zing casse les prix de quelques accessoires, avec le casque SteelSeries Arctis Nova 1P à 49,99 €, mais surtout le volant + pédalier Thrustmaster T248 à 289,99 € au lieu de 349,99 €, soit une réduction de 17 %.

Quand se terminent les Bonnes affaires chez Micromania-Zing ?

Les Bonnes affaires sont disponibles chez Micromania-Zing jusqu'au 3 novembre prochain.

