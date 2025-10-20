BON PLAN : des jeux et produits dérivés à prix cassé chez Micromania Zing

BON PLAN : des jeux et produits dérivés à prix cassé chez Micromania Zingpar Amaury M.
Le revendeur lance ses « Bonnes affaires » avec de belles promotions sur les jeux vidéo et les produits dérivés officiels.
Micromania-Zing lance ses Bonnes affaires
Micromania-Zing vient de lancer ses Bonnes affaires, abaissant le prix de nombreux jeux vidéo et produits dérivés sous licence officielle. Si le revendeur est réputé pour ses prix de vente élevés, les Bonnes affaires permettent tout de même de dénicher quelques offres vraiment intéressantes, même sur des jeux récents.
Les jeux vidéo en promotion chez Micromania-Zing
Sans plus attendre, voici quelques exemples de jeux vidéo en promotion avec les Bonnes affaires de Micromania-Zing.
- Mortal Kombat 1 à 24,99 € ;
- Assassin's Creed Shadows Special Edition à 49,99 € ;
- Kingdom Come Deliverance 2 Day One Edition à 39,99 € ;
- NBA 2K26 à 54,99 € ;
- The First Berserker: Khazan à 44,99 € ;
- Les Fourmis Édition Limitée à 24,99 € ;
- Hogwarts Legacy : L'Héritage De Poudlard à 24,99 € ;
- The Crew Motorfest à 19,99 € ;
- Assassin's Creed Mirage à 19,99 € ;
- Fortnite Pack Transformers à 19,99 € ;
- Space Adventure Cobra: The Awakening Limited Edition à 34,99 € ;
- Flint: Treasure of Oblivion à 14,99 € ;
- Star Wars Outlaws Edition Spéciale D1 (Exclusivité Micromania) à 29,99 € ;
- The Precinct à 24,99 € ;
- Just Dance 2025 à 29,99 €.
Les produits dérivés en promotion chez Micromania-Zing
Micromania-Zing brade également les produits dérivés, voici quelques exemples :
- Figurine Funko Pop! Deluxe - House Of The Dragon - Viserys On Throne à 9,99 € ;
- Figurine Support Holdems Cable Guys - Squid Game - Triangle Guard à 3,99 € ;
- Figurine Support Holdems Cable Guys - Sonic - Knuckles à 16,99 € ;
- Tirelire - Donkey Kong - Baril Donkey Kong à 16,99 € ;
- Figurine Funko Pop! Deluxe N°1809 - Avatar The Last Airbender - Zuko à 19,99 € ;
- Figurine Funko Pop! Jumbo N°580 - Pokémon - Vulpix à 19,99 €.
Enfin, Micromania-Zing casse les prix de quelques accessoires, avec le casque SteelSeries Arctis Nova 1P à 49,99 €, mais surtout le volant + pédalier Thrustmaster T248 à 289,99 € au lieu de 349,99 €, soit une réduction de 17 %.
Quand se terminent les Bonnes affaires chez Micromania-Zing ?
Les Bonnes affaires sont disponibles chez Micromania-Zing jusqu'au 3 novembre prochain.
