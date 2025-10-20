BON PLAN : des jeux et produits dérivés à prix cassé chez Micromania Zing

Micromania-Zing lance ses Bonnes affaires





Micromania-Zing vient de lancer ses Bonnes affaires, abaissant le prix de nombreux jeux vidéo et produits dérivés sous licence officielle. Si le revendeur est réputé pour ses prix de vente élevés, les Bonnes affaires permettent tout de même de dénicher quelques offres vraiment intéressantes, même sur des jeux récents.

Les jeux vidéo en promotion chez Micromania-Zing





Sans plus attendre, voici quelques exemples de jeux vidéo en promotion avec les Bonnes affaires de Micromania-Zing.

Les produits dérivés en promotion chez Micromania-Zing





Micromania-Zing brade également les produits dérivés, voici quelques exemples :

Enfin, Micromania-Zing casse les prix de quelques accessoires, avec le casque SteelSeries Arctis Nova 1P à 49,99 €, mais surtout le volant + pédalier Thrustmaster T248 à 289,99 € au lieu de 349,99 €, soit une réduction de 17 %.

Quand se terminent les Bonnes affaires chez Micromania-Zing ?





Les Bonnes affaires sont disponibles chez Micromania-Zing jusqu'au 3 novembre prochain.