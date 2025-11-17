Actualité
BON PLAN : les jeux vidéo et accessoires à prix cassés sur Amazon

Amazon.fr, le célèbre revendeur en ligne, lance ses offres pré-Black Friday avec de nombreux jeux vidéo en promotion. Les accessoires et même les casques VR ne sont pas oubliés.

Si le Black Friday se tient normalement le lendemain de Thanksgiving, après le quatrième jeudi du mois de novembre, les revendeurs en ligne n'attendent pas la date officielle pour lancer leurs promotions. Pour bien commencer la semaine, c'est Amazon qui lance ses offres pré-Black Friday, incluant de très nombreux jeux vidéo en promotion.

Les jeux vidéo à prix réduit sur Amazon

Le célèbre revendeur en ligne casse les prix d'un tas de jeux vidéo sur PlayStation, Xbox et Switch. Nous retrouvons ainsi de belles réductions sur une variété de titres, notamment sur de gros jeux récents. Voici quelques offres :

Les périphériques gaming en promotion

Les accessoires ne sont pas en reste, voici quelques casques, claviers, souris et casques VR à prix réduit :

Vous pouvez retrouver toutes les offres pré-Black Friday sur Amazon.fr.

