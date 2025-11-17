BON PLAN : les jeux vidéo et accessoires à prix cassés sur Amazon

BON PLAN : les jeux vidéo et accessoires à prix cassés sur Amazonpar Amaury M.
Amazon.fr, le célèbre revendeur en ligne, lance ses offres pré-Black Friday avec de nombreux jeux vidéo en promotion. Les accessoires et même les casques VR ne sont pas oubliés.
Si le Black Friday se tient normalement le lendemain de Thanksgiving, après le quatrième jeudi du mois de novembre, les revendeurs en ligne n'attendent pas la date officielle pour lancer leurs promotions. Pour bien commencer la semaine, c'est Amazon qui lance ses offres pré-Black Friday, incluant de très nombreux jeux vidéo en promotion.
Les jeux vidéo à prix réduit sur Amazon
Le célèbre revendeur en ligne casse les prix d'un tas de jeux vidéo sur PlayStation, Xbox et Switch. Nous retrouvons ainsi de belles réductions sur une variété de titres, notamment sur de gros jeux récents. Voici quelques offres :
- EA SPORTS FC 26 à 37,14 € ;
- Battlefield 6 à 53,70 € ;
- Split Fiction à 31,13 € ;
- Metaphor: ReFantazio à 29,99 € ;
- Yakuza 0 Director's Cut à 25,01 € ;
- Mafia: The Old Country à 27,13 € ;
- F1 25 à 40,39 € ;
- Raidou: Remastered TMotSA à 23,50 € ;
- Dead Space Remake à 16,24 € ;
- Need for Speed Unbound à 16,24 € ;
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii à 29,99 € ;
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 à 33,57 € ;
- Sonic x Shadow Generations à 30,99 €.
Les périphériques gaming en promotion
Les accessoires ne sont pas en reste, voici quelques casques, claviers, souris et casques VR à prix réduit :
- Manette DualSense Edge à 215,09 € ;
- Manette Xbox Elite Series 2 à 158,56 € ;
- Souris Logitech M185 à 11,89 € ;
- Casque SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless à 249,99 € ;
- Volant Thrustmaster Formula Wheel Add-On Ferrari SF1000 Edition à 299,99 € ;
- Casque SteelSeries Arctis Nova 7 Gen2 à 149,99 € ;
- Clavier SteelSeries Apex Pro 60% à 99,99 € ;
- Souris Razer Viper V3 HyperSpeed à 49,99 € ;
- Volant + pédalier Logitech G G29 à 199,95 € ;
- Meta Quest 3S 128 Go — Pack Cardboard Hero Gorilla Tag à 279,99 €.
Vous pouvez retrouver toutes les offres pré-Black Friday sur Amazon.fr.
