BON PLAN : Les ASUS gaming weeks sont de retour !

La proposition d'ASUS est toujours la même avec une offre de cashback sur une grande quantité d'accessoires, composants, moniteurs, routeurs, watercooling et boîtiers de la marque. Pour vous faciliter la tâche, nous avons donc créé pour vous une sélection de produits gaming parmi ceux éligibles au remboursement.

Avant de vous lancer, faisons un bref retour sur les règles du cashback. Le remboursement maximum est de 430 €, et les achats doivent être effectués entre le 26 octobre et le 22 novembre uniquement. La demande de remboursement doit quant à elle être faite entre le 9 novembre et le 6 décembre 2020. Seuls les produits éligibles visibles ici font partie de l'offre.

Pour plus de facilité, les liens des articles ci-dessus renvoient chez Amazon, mais d'autres revendeurs partenaires participent également à cette promotion. En voici la liste :