BON PLAN : Little Nightmares III en précommande à prix réduit

Quand sort Little Nightmares III ?





Le mois prochain sortira Little Nightmares III, nouvel opus de la franchise imaginée par Tarsier Studios, mais qui appartient à Bandai Namco. L'éditeur a confié le développement de ce troisième opus à Supermassive Games (Until Dawn), Little Nightmares III sortira sur ordinateurs et consoles le 10 octobre prochain et il est déjà disponible en précommande.

Où acheter Little Nightmares III au meilleur prix ?





Si le titre vous intéresse, bonne nouvelle, Little Nightmares III est disponible à prix réduit chez Leclerc. Affiché à 39,99 € chez la plupart des autres revendeurs (Amazon, Fnac, Cdiscount), Little Nightmares III est disponible en précommande à 34,99 € sur PS5, Xbox Series X/One ou Switch 1/2. Si vous jouez sur PC, le titre est affiché à 33,99 € chez Gamesplanet.