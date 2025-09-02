Actualité
Little Nightmares III 04 25 06 2025

BON PLAN : Little Nightmares III en précommande à prix réduit

Source: Leclerc

Vous pouvez précommander le jeu d'aventure horrifique avec Low et Alone à petit prix sur consoles et PC.

Quand sort Little Nightmares III ?

Le mois prochain sortira Little Nightmares III, nouvel opus de la franchise imaginée par Tarsier Studios, mais qui appartient à Bandai Namco. L'éditeur a confié le développement de ce troisième opus à Supermassive Games (Until Dawn), Little Nightmares III sortira sur ordinateurs et consoles le 10 octobre prochain et il est déjà disponible en précommande.

Little Nightmares III 05 25 06 2025

Où acheter Little Nightmares III au meilleur prix ?

Si le titre vous intéresse, bonne nouvelle, Little Nightmares III est disponible à prix réduit chez Leclerc. Affiché à 39,99 € chez la plupart des autres revendeurs (Amazon, Fnac, Cdiscount), Little Nightmares III est disponible en précommande à 34,99 € sur PS5, Xbox Series X/One ou Switch 1/2. Si vous jouez sur PC, le titre est affiché à 33,99 € chez Gamesplanet.

Lancez-vous dans une nouvelle aventure dans le monde unique de Little Nightmares. Dans Little Nightmares III, vous accompagnez Low et Alone dans leur voyage vers la sortie du Nulle-Part. Perdus au coeur de la Spirale et de ses lieux plus perturbants les uns que les autres, les deux amis devront coopérer pour survivre dans un monde périlleux empli d'illusions et échapper à la terrible menace tapie dans l'ombre. Pour la première fois, affrontez vos peurs d'enfant à deux avec le mode coopération en ligne ou faites-leur face en solo avec un compagnon contrôlé par ordinateur.

Little Nightmares III (PS5) à 34,99 €

Little Nightmares III (Switch 2) à 34,99 €

Little Nightmares III (Switch 1) à 34,99 €

Little Nightmares III (Xbox Series X/Xbox One) à 34,99 €

